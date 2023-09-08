戀講嘢｜松岡李那自爆富豪追求攻勢　情陷窮小子搞到入院收場

日籍模特兒松岡李那2000年來港發展，樣子甜美加上完美身材，所以一出道已經有唔少工作機會。而佢嘅緋聞係同樣多姿多彩，除林德信之外，有傳佢曾搭上周焯華（洗米華），亦被影到出席美籍台灣富商飯局。

37歲嘅松岡李那依然戰鬥力十足。(ig圖片)

松岡李那作客《晚吹 - 戀講嘢》， 直認曾被不少富豪追求，仲話：「司機？一定啦！飛機？有人有。」至於禮物方面，除咗名牌手袋之外，亦試過收999枝玫瑰。不過松岡李那就話太進取反而會令佢害怕，而佢亦深明「靚仔、有錢一定受歡迎」嘅道理，所以最終都無緣成為富豪女友。

節目中教授如何散發魅力。

而被松岡李那睇中嘅，係一名藝術創作嘅窮小子，松岡李那仲話自己第一眼見到對方時，已經有「我會得到佢」嘅感覺。雖然呢段舊情已經有成10年歷史，但松岡李那如今講起都仲會手舞足蹈，足見當時幾sweet。「我哋拍咗拖3、4個月，突然間決定結婚，但到咗第二日我好驚，我話佢未見過我父母，所以都係等等先，佢都明白，跟住就設計一張結婚誓言書，我哋喺上面簽咗名，感覺好似結咗婚。」

松岡李那仲keep住當時嘅訂情信物。

松岡李那同對方拍拖一年半後分手，最失望嘅係男方喺分手後極速另結新歡，但兩星期後要求同自己復合，而松岡李那因為太鍾意對方，所以應承咗。但二人不時有爭吵，由於廣東話唔流利，所以松岡李那連鬧交都係send email。「因為屋企人唔喺香港，所以好孤獨、情況好差。」松岡李那最後患上抑鬱，最嚴重時試過因為過度用藥被送院，留院一星期，二人最終協議分手，不過松岡李那話如今仲同對方保持聯絡，因為早已視對方為家人。