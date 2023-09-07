破毒強人第30集大結局劇透｜陳豪販毒唔為錢？　毒梟最終死得其所

《破毒強人》大結局！《破毒強人》第30集終於大結局，上集《破毒強人》第29集講到，張曦雯在車子上等待拆彈組處理炸彈，蕭正楠不理安危，走進車內陪伴張曦雯，張曦雯感動不已。時間一分一秒過去，拆彈組束手無策，蕭正楠無奈致電給陳豪求助……陳豪約胡定欣到新的製毒工場，胡定欣想說服陳豪收手，一起遠走高飛卻遭拒。何廣沛依陳豪指示，混入電單車隊運毒，期間遇警方攔截，更傳出槍聲，令一直和何廣沛通話的陳豪、胡定欣大驚。原來蕭正楠刻意射偏，好讓何廣沛繼續任務。張寶兒和子穎發現何廣沛將毒品帶回家，張寶兒即往怒斥陳豪再次利用何廣沛……



《破毒強人》大結局將會由陳豪、胡定欣和蕭正楠等人的結局。

以下含大結局大量劇透

好精彩。（《破毒強人》第30集大結局／截圖）

有情人，可惜結局..（《破毒強人》第30集大結局／截圖）

應該話陳豪終極黑化？（《破毒強人》第30集大結局／截圖）

陳豪販毒原來係因為...（《破毒強人》第30集大結局／截圖）

陳豪在最後一集中，自白自己販毒的動機，他直大部分人販毒是為了賺錢，但是他不同的。他覺得販毒就是一場遊戲，為的就是能控制一切。他的手下眼見陳豪大勢已去，就想離開。起初陳豪放了他走，但後來又將他勒死。胡定欣和何廣沛約陳豪在密室見面，同一時間蕭正楠等人收到線報趕到，何廣沛也坦承是他放料，同時張寶兒也趕到現場。

成件事陳豪自導自演。（《破毒強人》第30集大結局／截圖）

叫警方搵何廣沛做臥底。（《破毒強人》第30集大結局／截圖）

叫警方搵何廣沛做臥底。（《破毒強人》第30集大結局／截圖）

蕭正楠勸喻叫陳豪投降，陳豪拒絕。蕭正楠說：「你知唔知你出咗嚟後死咗幾多人，收手啦。個天有眼，要還㗎。」陳豪反言：「你敢話自己唔係罪人，冇害死過人咩？你敢話你冇？你係咪唔記得我叫你剪藍色線？結果呢？因為你唔信我，丁若寧（張曦雯飾）就俾人害死。你，都係一個罪人。」後來陳豪以炸彈威脅眾人，眾人離開密室後，他就引爆了炸彈。

陳豪當販毒係遊戲。（《破毒強人》第30集大結局／截圖）

陳豪當販毒係遊戲。（《破毒強人》第30集大結局／截圖）

陳豪講歪理。（《破毒強人》第30集大結局／截圖）

陳豪講歪理。（《破毒強人》第30集大結局／截圖）

陳豪和蕭正楠最終決戰。（《破毒強人》第30集大結局／截圖）

陳豪和蕭正楠最終決戰。（《破毒強人》第30集大結局／截圖）

事件起沒，原來陳豪一早就用錄音引導警察落入陷阱，用錄音提議蕭正楠等人用何廣沛做臥底。後來警方發現陳豪並不是爆炸中的死者，胡定欣也向了警方自首，並引誘陳豪現身。在大雨中，蕭正楠找到了陳豪，打鬥之中陳豪因癌症死去也結束了他毒梟的一生。胡定欣和何廣沛也被捕入獄。

陳豪和蕭正楠最終決戰。（《破毒強人》第30集大結局／截圖）

陳豪最後死喺對手懷抱中。（《破毒強人》第30集大結局／截圖）

陳豪最後死喺對手懷抱中。（《破毒強人》第30集大結局／截圖）