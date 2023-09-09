女星撞衫王馨平JW倒模一樣好尷尬　陳瀅郭柏妍變Twins

上星期剛結束的的《星光熠熠耀保良》邀請了不同界別年齡層的歌手擔任獻唱嘉賓，當晚王馨平及JW（王灝兒）撞衫成網民熱話，留言指他們所穿的黑色外套一模一樣，而且一樣咁有taste！其實近年來在香港的頒獎典禮上，有不少女藝人事前悉心打扮，卻百密一疏與同場藝人撞衫，包括有陳瀅郭柏妍低胸晚裝有八成似變twins、姚焯菲施匡翹撞衫刻意前後腳現身等。

王馨平及JW（王灝兒）擔任《星光熠熠耀保良》撞衫成網民熱話。（葉志明攝）

齊奪得最佳衣著女藝人 胡定欣與陳曉華黑色晚裝裙撞衫

不過最誇張的，竟然有人撞衫撞到攞獎！提到今年頭因撞衫，而受到網民熱烈討論的兩位女星，必定是共同贏得《萬千星輝頒獎典禮2022》最佳衣着女藝人的胡定欣與陳曉華 (Hera) ，絕對是頒獎典禮的其中一個焦點。他們當晚由傳媒即場票選中二人齊齊奪得最佳衣著女藝人。他們同樣是穿着黑色晚裝裙上陣示人，無獨有偶兩人胸前的設計都是打斜開胸，剪裁構思同出一轍，出現了撞衫的情況。

當他們共同在頒獎台領獎的時候表現得相當淡定，毫無尷尬氣息，不過事後網民對於兩人的衣着打扮評價兩極，而大部份的網民認為胡定欣養眼程度更略勝一籌！

胡定欣與陳曉華 (Hera) 齊奪得最佳衣著女藝人，黑色晚裝裙撞衫。（陳順禎攝）

曾被網友笑似Twins 陳瀅與郭柏妍出席頒獎典禮低胸晚裝有八成似

至於去年曾被網民嘲笑似Twins的33歲陳瀅與25歲郭柏妍，他們去年獲邀出席《Yahoo Asia Multiverse Buzz Awards 2022》頒獎典禮。當晚二人分別身穿白色低胸晚裝現身，驟眼看已經有八成相似，頓時吸引網民熱烈討論，更留言取笑兩位似Twins！

陳瀅在當晚頒獎典禮上憑熱播劇集《美麗戰場》與陳曉華一起奪得「人氣電視劇CP獎」，另外郭柏妍憑劇集《下流上車族》奪得「人氣急星獎」，兩位人氣女神成績也相當驕人，深受各位觀眾喜愛！

陳瀅以白色閃片短裙現身，華麗又性感。（葉志明攝）

郭柏妍當晚也身穿白色低胸禮服。（影片截圖）

與施匡翹撞衫穿藍色露肩背心配外套 姚焯菲化尷尬急換衫再上台

過往樂壇頒獎典禮甚少發生撞衫事件，上年有份出席《新城勁爆頒獎禮2022》的歌手姚焯菲（Chantel）與施匡翹同樣穿上藍色露肩背心及跌膊外套，罕有發生撞衫意外。兩位刻意前後腳現身，未有讓傳媒捕捉到同框的畫面！Chantel免得尷尬，隨後與After Class上台奪獎時已經換上彩色冷衫。對於網民留言大致表現得相當有善，並表示一件衫著出不同風格，兩位各有千秋！

Chantel姚焯菲與施匡翹均同樣穿上藍色露肩背心及跌膊外套。（葉志明攝）

姚焯菲免得尷尬，隨後上台奪獎時已經換上彩色冷衫。（葉志明攝）

台灣金鐘獎行紅地氈撞衫 鬼鬼與吳姍儒刻意前後腳出場

數年前，在台灣「第51屆金鐘獎」也有出現過同場女藝人在紅地氈撞衫的情況，這兩位撞衫的台灣女藝人在香港略有名氣，分別是參加電視節目《我愛黑澀會》而出道的吳映潔（鬼鬼）與綜藝天王吳宗憲的女兒吳姍儒（Sandy）。鬼鬼打頭陣登場，吳姍儒與父親壓軸登場，兩位同樣是身穿鮮紅色低胸長裙佩戴名牌頸鏈上陣， 性感大露背及露出纖細美腿，打扮十分相似。後來鬼鬼和吳姍儒換衫被媒體廣泛報道，有消息指他們為免出現尷尬情況，刻意一前一後行紅地氈，所以未見同框畫面！

在台灣「第51屆金鐘獎」鬼鬼與吳姍儒撞衫，刻意前後腳出場。（影片截圖）