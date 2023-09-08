破毒強人大結局｜胡定欣得悉陳豪死訊一秒落淚　馬國明驚現埋伏筆

無綫（TVB）劇集《破毒強人》今晚（8日）播出大結局，劇情講到文華（陳豪飾）吐血昏倒後醒來，發現章琳（胡定欣飾）整晚在身邊守候。章琳將股票套現，約安樂（何廣沛飾）一起勸文華收手，但安樂竟暗中通知葉浩天（蕭正楠飾），章琳和安樂先到達製毒工場，但費盡唇舌都勸不動文華，仍關心文華的安樂忍不住公開自己的臥底身分，叫文華和章琳趕快逃跑。可惜警方已抵達門外，文華只讓浩天一人進來，當浩天進入文華的單位的範圍後，身處在同一單位的章琳及安樂，均在文華的控制下，下令一分鐘內三人需馬上逃離屋子，否則會點火自焚，與眾人同歸於盡！

文華下令浩天一分鐘內需馬上逃離屋子，否則會點火自焚同歸於盡。（影片截圖）

章琳及安樂也需馬上逃離。（影片截圖）

當他們成功逃離後，單位突然出現爆炸聲響，隨即冒出煙火。而站立在該大廈樓底下的林可兒（張寶兒飾）想衝上單位進行採訪，卻被安樂及時阻止。事後林可兒以新聞記者的身份報道發生火警的單位，死者身份疑似是文華。

當他們成功逃離後，單位突然出現爆炸聲響，隨即冒出煙火。（影片截圖）

事後林可兒以新聞記者的身份報道發生火警的單位，死者身份疑似是文華。（影片截圖）

繼文華傳出死亡消息後，章琳接受警方調查，否認自己曾用「張強」之名與浩天接觸通風報信，此時浩天才驚覺原來「張強」並非章琳，而是文華本人。隨後浩天接到警方通知，證實爆炸現場的死者並非文華，浩天希望章琳能夠協助警方，以獲取文華的下落。

繼文華傳出死亡消息後，章琳接收警方調查。（影片截圖）

文華在街上突然噴血，之後馬上衝去便利店，在飲水的同時聽到新聞傳來的消息，得知章琳被通緝。文華隨即使用無來電顯示的電話通知章琳現時身處書局，並提出與對方一起逃走的打算！

文華之後馬上衝去便利店搶枱面上的一瓶水。（影片截圖）

浩天接獲文華所在的真實位置後趕到去現場，浩天與文華在狂風驟雨下連番激鬥，雙方大打出手，最後文華暈倒在浩天的身上。留守在警局的章琳接到浩天的通知，證實文華已經死亡，章琳得悉之後泣不成聲。

浩天接獲文華所在的真實位置後趕到去現場，兩人在狂風驟雨下連番激鬥。（影片截圖）

雙方大打出手。（影片截圖）

最後文華暈倒在浩天的身上！（影片截圖）

留守在警局的章琳接到浩天的通知，證實文華已經死亡。（影片截圖）

在文華死後一年，安樂獲區子穎（郭柏妍飾）和林可兒到達監獄探望，並表示即將可以離開監獄。而章琳卻在監獄內徘徊，顯得相當淒涼。在大結局的最後一幕，安平哥（馬國明飾）在地盤的範圍拿着一大堆金錢，為劇集埋下伏筆，似乎暗示將會開拍續集！