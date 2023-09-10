林家棟新戲上映獲劉德華包場支持　同甘共苦12年情同手足

由影帝林家棟、內地男星張頌文、大鵬等主演的電影《第八個嫌疑人》9日正式上映，而在上映前官方已舉辦多場路演首映，均獲得不俗口碑。而近日就有網民發現，天王劉德華竟然包場支持該電影，立即令人聯猜想他此舉必定是支持好兄弟林家棟，他們情同手足的友誼令大家相當羨慕。

《第八個嫌疑人》集合了許多好戲之人演出 ．（《第八個嫌疑人》微博圖片）

從網民曝光的電影包場後援團資料可見，劉德華包了1場支持該電影。此舉令不少網民認為，再一次見證了他同林家棟之間的深厚友誼，即使林家棟在多年前離開他的公司自立門戶，二人仍保持着好朋友關係，大家除了羨慕之外，更表明要去觀看該電影，好好支持他們。

劉德華包場支持。（微博圖片）

今時今日林家棟在電影圈佔有一席位，劉德華絕對功不可沒。事關在2001年的時候，從電視圈跳出去電影圈發展的林家棟，獲劉德華嘗識簽為旗下藝人，更用三年時間幫他洗脫電視味，完全不接戲，靠着包薪過日子，對他非常有幫助。劉德華在多年前曾在內地談話節目中表示：「我絕對認為他是好的，不然的話，他不會在我那個公司出現。到今天我還是講那句話，我窮一輩子了，找人拍林家棟，希望他是男一號，花了十年，沒有一個老闆願意，就只有這一部。」慢慢幫助他在電影圈闖出成績。

林家棟曾是劉德華旗下藝人。（影片截圖）

而林家棟亦是一位懂得飲水思源的人，他曾在電視節目公開感謝劉德華，即使當年對方有官司在身，有大集團挖其跳槽，他亦一一拒絕，留在公司支持劉德華，絕對是一位患難見真情的好兄弟。雖然在與劉德華合作12年後，林家棟離開公司自立門戶，但他離開並不是二人合作不愉快，而是劉德華鼓勵其應獨立，自己出去闖，當然他亦做到好成績，最終在2016年憑電影《樹大招風》勇奪金像獎最佳男主角。

二人相遇相識，建立了深厚友誼，有指劉德華舉辦女兒百日宴時，圈中只邀請了5人出席，而林家棟就是其中一位，可見他們情同手足。

二人的友誼令不少人羨慕非常。（視覺中國）