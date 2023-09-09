「ViuTV隱藏靚主持」李賢黑雨下愛情故事　成身濕獲靚仔收留借住

藝人李賢（Leanne）曾主持ViuTV真人秀《學神出沒注意》等多個節目，更被封為「ViuTV隱藏版靚女主持」。早幾日黑雨突然殺到，原來她剛好去了尖沙咀出席團體晚宴，晚宴過後已沒有車回家，唯有穿着晚裝、高跟鞋在雨中漫步等的士，不過更浪漫的事還在後頭。



李賢被封「ViuTV隱藏版女神」。（IG@leeyin_leanne）

當晚她很幸運地加錢後截到一架的士，但黑雨之下卻又遇上回家的道路阻塞，所以在的士上，她與的士司機大哥就出現了以下對話。李賢說：「師傳，你我今晚喺呢個狂風雷暴之下相遇都係一場緣份。」的士司機回答：「我衰貪心，貪你$150貼士。」李賢又說：「千祈唔好咁諗，唔係你貪心，係你帶咗個返屋企嘅希望畀我。」然後兩人就在歡笑聲夾雜雨聲，度過了兩小時的驚險車程，最後將她送到...另一個人的家中。

李賢在工作後遇上黑雨。（IG@leeyin_leanne）

李賢在工作後遇上黑雨。（IG@leeyin_leanne）

故事未完，原來李賢最後還是回不了家，她表示，在司機試了8條路徑，2小時後才終於抵達髮型師朋友的家，因為已經回不了家所以最後唯有借住朋友的家。抵達後，該位靚仔男髮型師還十分貼心地為她準備毛毯和暖水袋，沖完涼後更為她吹頭。「由頭濕到落腳」的李賢也借穿了靚仔髮型師的白色襯衣，十足十是韓劇浪漫愛情劇集情節一樣。

浪漫故事最後發展是怎樣？李賢（Leanne）接受《香港01》訪問時笑言：「可惜乜都冇發生過。」

搞咗一大輪，李賢（Leanne）最後終於返到...朋友屋企。（IG@leeyin_leanne）

靚仔男髮型師十分貼心地為她準備毛毯和暖水袋，沖完涼後更為她吹頭。（IG@leeyin_leanne）

浪漫故事最後發展是怎樣？李賢（Leanne）接受《香港01》訪問時笑言：「可惜乜都冇發生過。」（IG@leeyin_leanne）

Leanne經常在IG派福利，貼性感泳衣相。（IG@leeyin_leanne）