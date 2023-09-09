破毒強人劇評｜一個懸念貫穿30集　代入陳豪角度去睇會更精彩

無綫（TVB）劇集《破毒強人》以陳豪與蕭正楠在大雨中對打，陳豪最後死去，胡定欣和何廣沛入獄而告終。蹤觀整套劇集，前段「貓捉老鼠」為觀眾帶來了新鮮感，中段鬥智的部份吸引，尾段節奏加快時，奸雄對壘的橋段也緊張刺激。劇集當中穿插了幾條愛情線，卻不會喧賓奪主，在刺激的槍戰、爆炸集數中起到緩衝作用。劇情橋段也沒有哪些不合理之處，觀賞時舒爽暢快。



《破毒強人》劇本真係寫得好。（《破毒強人》劇照）

一個懸念貫穿30集

《破毒強人》其實有一個從第一集就開始鋪排的懸念 - 為什麼末期癌症的文華（陳豪飾）要復出？如果只剩幾個月壽命的他不是為錢也不是為了親人，又為什麼要「搞咁多嘢」？觀眾看到的，只是他如何鋪排這一場最後的好戲，如何煽動旁人陪他「一齊癲」，甚至令昔日對手變為合作伙伴。雖然大家略略都猜到陳豪背後的動機，劇情卻從來都沒有說破，而是將這個懸念、這個謎團收藏起來，直到劇集的尾聲，第27集中才由文華（陳豪飾）說出。

陳豪為咗滿足自己先去販毒。（《破毒強人》劇照）

陳豪剖白

當林可兒（張寶兒飾）問起文華（陳豪飾）被囚十年後，覺得社會有什麼不同時，陳豪才說出了他「搞咁多嘢」的原因。他說：「十年之後再返嚟呢度，除咗有啲老舖唔見咗，有啲唐樓變成高樓大廈。有時自己睇返呢個地方都差啲唔認得，不過好彩呢度啲人冇乜點變。你知唔知呀？呢度啲人係好特別嘅，佢哋好似離唔開呢個地方咁，每日重重複複咁做緊同一件事。佢哋嘅目的係好簡單，都只係想繼續生存。我坐咗十年監出返嚟，呢班人好似一啲都冇變過咁，佢地每日都賺緊最卑微嘅人工，我好唔明白世界點解會係咁。係咪再過多十年都唔會變？人，應該係平等。呢個世界唔應該咁唔公道。」

可以估到鄭福田（蔣志光飾）嘅死都係文華（陳豪飾）計劃之一。（《破毒強人》劇照）

話世界不公平 其實是認為世界對他不公

是的，他覺得「唔公道」。文華認為這個世界對他不公，可能是他販毒多年被困獄中後的醒悟，也可能是他因發現自己患癌後即將去世，繼而對這個世界懷恨在心。他說：「我好唔明白世界點解會係咁。係咪再過多十年都唔會變？」十年之後大家仍在工作拼命生存，可是他卻不會再在這個世界上。他說：「人，應該係平等。呢個世界唔應該咁唔公道。」其實即是說：「我就嚟要死，你哋都要陪我落地獄。」

最後一集真係精彩。（《破毒強人》截圖）

人之將死，並非必定是「其言也善」。有沒有一種可能，人之將死，就要搞鋪大嘅，讓世人都記得「我」，「我」就可以永遠活着。對於這個販毒多年的梟雄來說，被困多年後依然不會變，也依然會是那個梟雄，充滿謀略計劃的毒梟。

有冇一種可能，就係坐監時文華（陳豪飾）已經計劃好晒？（《破毒強人》截圖）

不甘心平凡地死去

在第30集大結局中，文華（陳豪飾）也自白了自己將販毒當成一場遊戲：「有人問過我，販毒係咪為咗錢？我諗所有毒販都會答係，但係我唔同，我覺得販毒生意就好似一場遊戲咁，我就係鍾意玩呢種遊戲，我一直以為可以掌控整個局面，但係我慢慢發覺唔係，可能係當局者迷。」這段自白就揭露了他的心路歷程，在患癌加上入獄後，發現自己再也掌控不到局面，失去了自主的權力。這麼說，就能解釋他為了再度掌握這種以往的權力而做出的種種事情。

可能丁若寧（張曦雯飾）不在文華（陳豪飾）計劃之中。（《破毒強人》劇照）

蕭正楠問：「你叫我嚟係想同我自首？」陳豪說：「你話呢？」蕭正楠說：「你仲有得揀咩？喺呢個情況冇人會反抗，只會揀投降。」陳豪又說：「我唔認同，你講嗰啲人同我根本就唔同，我自首有咩好處？減刑？五年？十年？話唔埋聽日我就瞓落棺材，可能我一日都唔使坐。」蕭正楠問：「咁你想點？」

如果丁若寧（張曦雯飾）冇死，葉浩天（蕭正楠飾）又會唔會咁努力追捕文華（陳豪飾）？（《破毒強人》截圖）

想成為「永恆」

陳豪約齊陳寶兒、胡定欣和何廣沛到販毒工場，是為了自首？不，其實只是為了佈局畫上一個完美句號。他並不想胡定欣帶着錢離開，也不是希望自己被捕入獄，而是想大家一輩子都清楚地記得他。

最後就係正邪大戰，完美落幕。（《破毒強人》劇照）

有沒有一種可能 文華覺得自己是正義的？

上文說過，文華（陳豪飾）覺得「世界不公平」，其實他的內心是扭曲的。同一幕中，陳豪為張曦雯的死而指責蕭正楠與他一樣，同樣是罪人。他說：「因為你唔信我，丁若寧督察就俾你害死。你，都係一個罪人，仲有，睇唔睇到呢啲？有邊個唔知道食咗呢啲嘢嘅後果會點？但係結果佢哋明知，都繼續去食，繼續買，呢啲人全部都係罪人。你話！我哋賣毒品嘅人係害死人，定抑或係佢哋自己害死自己？」也是為自己扭曲的內心作出辨解，可能文華覺得是正義一方，整個佈局是替天行道。