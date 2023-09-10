64歲魏秋樺單身多年遇真愛　細數圈中黃昏戀朱玲玲再嫁豪門成佳話

前一線花旦魏秋樺曾在《九五神鵰俠侶》中飾演黃蓉，備受好評，她在2000年淡出娛樂圈後從商，直至2019年又轉型做歌手。早前一眾好友為魏秋樺提早慶祝65歲生日，而她的男友亦有現身。據知男方叫Edward Fung，相貌憨厚老實，二人早在2018年已聯名為好友店舖送上花籃表示祝賀，估計拍拖至少5年，感情穩定。雖然魏秋樺曾在2012年接受薛家燕訪問時，坦言自己多年來都沒有男友，感情生活交白卷，但如今踏入花甲之年覓真愛，不少網民都送上祝福！

男友已融入朋友圈！（微博圖片）

感情穩定。（微博圖片）

其實圈中有不少藝人都在年屆六十或以上才譜出黃昏戀，但只要是在對的時候遇上對的人，絕對是「有心唔怕遲」，一樣幸福美滿！

朱玲玲與羅康瑞在2008年低調結婚。（視覺中國）

朱玲玲

朱玲玲在1977年當選港姐冠軍後，翌年與霍英東長子霍震霆結婚，兩人於尖沙咀美麗華酒店筵開360席，開創港姐嫁入豪門先河。直至2004年兩人正式離婚，2007年朱玲玲被爆與羅氏家族後人羅康瑞拍拖，曾有傳羅康瑞苦戀她8年，二人翌年低調拉埋天窗，朱玲玲亦成功再嫁入豪門。婚後二人經常出雙入對，他們曾被影到在淺水灣雨中漫步，當時羅康瑞拖實朱玲玲，兩人又甜蜜餵雪糕，猶如熱戀中的情侶！

經常出雙入對。（視覺中國）

羨煞旁人！（IG@wang_liza）

汪明荃羅家英

汪明荃（Liza姐）與羅家英結婚14年，恩愛如昔。不過其實Liza姐過往曾有過一段婚姻，她在24歲時嫁給製衣業商人劉昌華，但這段婚姻僅維持12年就便離婚收場。離婚後，Liza姐曾與何守信有過一段情，最終分手收場。直至1988年，Liza姐因出演粵劇《穆桂英大戰洪州》而遇上了羅家英，兩人正式拍拖，據知家英哥曾向Liza姐求婚19次卻遭拒絕，本來已打消了結婚的念頭，直至兩人先後經歷大病，在抗病期間互相扶持，不離不棄，2009年兩人在美國拉斯維加斯註冊結婚，雖然他們在40歲才相戀，60多歲才結婚，但一樣過得非常幸福。

恩愛！（IG@wang_liza）

兩人在劇中飾演夫妻。（IG@helenhl08）

陳榮峻吳香倫

TVB綠葉王早年與圈外太太鄭安麗育有兩子一女，太太在2010年因腦溢血而逝世，令陳榮峻大受打擊，一度想過自殺，其後得到好友陳國邦和陳錦鴻的開解，終於走出喪妻陰霾。直至2015年，他與同屬TVB資深演員的吳香倫譜出一段黃昏戀，拍拖3年後獲三名子女支持下再婚，陳榮峻在盆菜宴上，兩千多人見證下向吳香倫求婚，攜手共度下半生。

攜手共度下半生。（IG@helenhl08）

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