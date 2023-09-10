獎門人｜孖五猛男玩「人肉大長碌」　麥美恩被嚴重摧毁甩假髮喊驚

《奇華至尊月餅呈獻：獎門人秋季感謝祭》將於今晚（10日）八點翡翠台播映，今集「獎門人」曾志偉率領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、金剛、麥美恩、林秀怡，及「新獎老」林正峰擔任主持。

金剛今晚呢集真係搶晒風頭。

今集是「獎老」之戰，麥美恩（Mayanne）及金剛分別挑選五男五女嘉賓組隊，Mayanne的「Hero籃球隊」有周志康、翟威廉、許家傑、鄭衍峰、羅天宇，金剛的「粉紅金剛隊」則有五位J2er胡美貽（Nicole）、廖慧儀（Jessica）、陳若思（Amber）、黃紫恩（Jojo）及胡敏芝（Karen），雖然五女望落嬌的的，但玩起遊戲上來相當狼死。今晚多個遊戲均相當混亂。在「開心無敵爭櫈仔」環節，連隊長在內，兩隊每輪需在指定時間內爭贏櫈仔，爭輸的兩人要回答問題，答錯即Foul、答中則可留低兼Foul走敵隊兩人。「粉紅金剛」在這環節茅招盡出，當她們以五人Full Team陣容（當時金剛已被Foul）迎戰「Hero隊」唯一生還者周志康時； 「力王」周志康並未因「敵眾我寡」腳仔軟，更愈戰愈勇以「超級麒麟臂」力撐多個回合；其間求勝心切的Jessica，一度鯉躍龍門以超強下盆Bell走志康，獲封「龍躉」兼「大籮柚」。

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另外，在很久沒有玩過的「開心無敵大長碌」環節，原本全晚獎門人及獎老一心一意「撮合」Mayanne與怕醜仔羅天宇，不過Mayanne並未因而嚐到甜頭，無論是單拖攬住羅天宇、或是一人攬盡五男喪碌，Mayanne都連環露出驚嚇痛苦表情，面色時紅時白之餘，嘴巴更一直未能合上。碌完數輪恍如劫後餘生的Mayanne，最終連假髮也移位，事後她喘晒氣謂：「其實做人專一啲好啲，我好攰！」

見圖有尖叫聲。

Mayanne呢組「驚嚇四連環」，娛樂性真係好豐富。

玩到假髮都歪埋。

金剛隊亦全程玩至𠵱哇鬼叫，當中尤以金剛慘叫 聲最為嚴重，皆因五美完全唔留力，數度將金剛幾乎責扁，金剛玩到最後更露出生無可戀神情！由主持變主角的金剛，今晚會化身「氣氛擔當」，在「開心無敵開口中」，金剛獲綜藝之神眷顧不斷「開口中」，成為「忌廉攝石」，不但Mayanne掟得有咁大力得咁大力，就連同隊的五美亦對隊長零憐憫，與敵隊齊齊起勢襲擊金剛，忌廉纏身的金剛最終更差點被忌廉跣倒，可憐程度令獎門人亦不禁予以肯定及同情：「畀啲掌聲金剛！」

金剛呢隊情況都好混亂。

金剛玩到虛脫咁款。

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