《你好，我的大夫》第1-5集劇情劇透｜蔡思貝何廣沛舊情人變同事

TVB劇集《你好，我的大夫》將於9月11日星期一晚8點30分播出，接替《破毒強人》檔期。《你好，我的大夫》為時裝醫務電視劇，由蔡思貝及何廣沛領銜主演，並由吳偉豪、游嘉欣、陳嘉慧、孔德賢、許俊豪、盧宛茵、吳珮如及謝雪心聯合演出，編審黎倩儀，監製方駿釗。



《你好，我的大夫》劇情劇透 第一集 (09/11)

航班上乘客心臟病發，中醫師辜何廣沛出手相救。程蔡思貝晉升為公型中醫診所的中醫服務主任，要負責聘請新一屆進修中醫師；怎料在面試日重遇前男友何廣沛……何廣沛小時候患有哮喘，向蔡思貝之父程安生求診。兩人從小認識，曾發展成情侶……後來，何廣沛離港義診。面試時，兩人因對中醫價值觀不同而唇槍舌劍。一名等候中的應徵者突然癲癇發作，應徵者中只有袁陳嘉慧、路吳偉豪和唐游嘉欣主動上前協助。何廣沛要施針急救，蔡思貝阻止何廣沛……

《你好，我的大夫》劇情劇透 第二集 (09/12)

蔡思貝翻查疑似騙藥材的患者病歷時發現有異，到其工作地點勸他就醫，竟再遇何廣沛……何廣沛希望與蔡思貝重拾友誼，蔡思貝拒絕，稱兩人已是陌生人。何廣沛、吳偉豪、陳嘉慧和游嘉欣成為新一屆進修中醫師，被分派到不同崗位。何廣沛被分派到登記處，卻不認同中心的規矩；陳嘉慧對在藥房做打雜大感不滿，私下與被派至治療室的游嘉欣對調工作。何廣沛跟診時向病人解釋病情，蔡思貝卻指他剝削其他病人看診時間。何廣沛質疑蔡思貝所開的藥方過於謹慎，兩人再爆發口角……

《你好，我的大夫》劇情劇透 第三集 (09/13)

何廣沛私下開危險藥材予病人，並為其煎藥，蔡思貝不滿何廣沛擅自更改藥方，兩人再發生口角……何廣沛和游嘉欣跟診，蔡思貝着二人診斷病況，兩人回答不同，蔡思貝判斷與何廣沛相同。游嘉欣不解，與陳嘉慧討論，並向何廣沛請教。惟何廣沛不直接給予答案，陳嘉慧不滿其態度。面癱小童張穎芯不願進行針灸，得何廣沛耐心安慰才願意接受治療。陳嘉慧偷偷在外兼職中醫被吳偉豪發現，其間她不小心跌傷尾龍骨……穎芯某次覆診遇上蔡思貝，何廣沛只好硬着頭皮提出跟診要求。

《你好，我的大夫》劇情劇透 第四集 (09/14)

穎芯之母想穎芯接受外展治療，蔡思貝指服務不適用於穎芯。蔡思貝知何廣沛必定私下醫穎芯，默許此事。穎芯的父母因穎芯面癱之事爭吵，穎芯失控尖叫。穎芯面癱情況惡化，其父到中心投訴。中心經理伍永霖決定息事寧人，蔡思貝警告何廣沛不要自把自為。路玉麟和林杏湖兩大名醫是吳偉豪的祖父母，吳偉豪卻騙二人，稱自己在廣州讀中醫碩士；陳嘉慧因跌傷尾龍骨到路林醫館求醫，玉麟要吳偉豪為陳嘉慧正骨……蔡思貝、何廣沛一同見穎芯，發現其面癱情況嚴重……

《你好，我的大夫》劇情劇透 第五集 (09/15)

陳嘉慧、吳偉豪到醫院中西協作病房幫忙，惟他們只需向病人收費和起針，陳嘉慧有感未能一展所長。陳嘉慧為病人起針，發現少了兩支針……兩人遇上游嘉欣之父唐澤明，他是醫院護士長，言談間更諷刺中醫於醫療界地位低下。何廣沛、蔡思貝發現穎芯走失的鸚鵡，通知穎芯一家接回，怎料鸚鵡受驚飛走。穎芯父母再吵架，穎芯哭着請二人停止，蔡思貝指兩人爭吵正是穎芯面癱好不起來的原因。蔡思貝想起童年時，因她想幫何廣沛外婆田雪娟還錢，導致父母天天爭吵……