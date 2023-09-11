Jennie@BLACKPINK IG廣告費達1645萬　為CK帶來逾5.3億收益

BLACKPINK 四位成員在全球享強大影響力，其中IG突破8,100萬粉絲的Jennie更登上「2023年最具影響力女性TOP 50」。有指她與Calvin Klein合作的廣告費相當高，同時合作以來為品牌帶來逾6,800萬美元收入。



BLACKPINK Jennie獲美國時尚雜誌《Women's Wear Daily》選入「2023年最具影響力女性TOP 50」，與Rihanna、Selena Gomez和《星期三》Jenna Ortega等一同入榜。有指Jennie成為CK代言人後，每個IG的廣告價值高達210萬美金（5.33億港元）。雖然業配價看似天價，但自與Jennie合作後，品牌人氣獲帶動外也成功吸納超過6,800萬美元（1,646萬港元）的收入。

Jennie每個IG的廣告價值高達210萬美金。（IG/@jennierubyjane）

除了CK外，Jennie今年出席兩場CHANEL的活動後，她曾在巴黎時裝週所佩帶的Coco Crush系列珠寶和Chanel 22系列手提袋，成功為品牌帶來了450萬美元（3,526萬港元）的收入，佔該月時裝騷收入的17%，再一次證明了Jennie的影響及宣傳能力。

Jennie的帶貨能力佔CHANEL在該月時裝騷收入的17%。（IG/@jennierubyjane）

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