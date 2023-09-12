大馬女神黃潔琪唔愛暖男愛土味　預告再來港希望可以睇鄭中基個唱

新大馬女神黃潔琪（Miko）擁有勁高人氣，最近更殺入香港YouTube界！繼早前與阿康@試當真、阿J＠小薯茄圍住拍片後，日前在動機電視台播出的新片中大玩心動大挑戰，何求@機動電視台出盡殺手鐧殺出重圍，加入戰團奪取Miko的芳心！

新大馬女神黃潔琪最近殺入香港YouTube界。

新短片中以令Miko心跳加速為題，要各人出盡奇招令Miko心跳「爆錶」！ 何求一早準備土味情話與電影橋段給Miko上演一幕自肥甜蜜的對手戲，可是對白卻令Miko摸不著頭腦而大放笑彈，最後亦成功接觸到Miko手指令在場的參加者十分「葡萄」。

何求用電影自肥橋段令Miko伸出左手。

何求成功接觸Miko玉手。

Edwin（李煥林）則大打暖男牌，唱着冧歌 《你是我的女人》出場及送玫瑰花，更做足功課準備Miko最愛的炸燒賣，仲餵到入口！Miko邊吃邊看Edwin出招，笑得差些啃到！對於Edwin的招數，令AK@MIRROR看不過眼，事後向Edwin留言：「令人作嘔的傢伙」。

Edwin變身暖男，擺pose唱情歌餵食招數出齊！

何求電影橋段 VS Edwin 大唱冧歌表白。

AK忍不住於Edwin Post下留言：「令人作嘔的傢伙」

最後，亦有搞笑擔當九虎出場，於《My heart will go on》的背景音樂下，拿出樂器吹奏機動船鳴放聲號，令Miko哭笑不得！最後，何求以半鹹淡國語加上電影橋段成功令Miko爆笑及心跳加速至130而勝出，成功令Miko心動！

九虎成了搞笑擔當。

Miko預告將於10月再度來港工作，並謂希望可以繼續留港，其中一個原因是希望可以去睇鄭中基（Ronald）的個唱：「好鐘意聽Roanld嘅歌，可惜上次來港拍攝機動因Ronald忙於拍攝澳門個唱poster，佢喺澳門開個唱，剛巧我要趕返馬來西亞拍戲，兩次都緣慳一面。希望10月返香港之後，可以留港工作，睇到明年初Ronald演唱會。」

Miko預告10月來港發展，揚言想留港睇Ronald明年紅館個唱。

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