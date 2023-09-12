COLLAR隊長Gao激罕放閃與男友蜜遊台灣　一原因睇到隊友Ivy差點喊

女團COLLAR隊長Gao（沈貞巧）向來給人型格感覺，及擁有一顆強心臟，縱使COLLAR過去一年經歷不少風雨，作為隊長的她，都挺身而出帶領隊友走過一關又一關，但原來Gao私下都有小女生的一面，而且還有種很「Girlfriendable」的感覺。

女團COLLAR隊長Gao與男友十指緊扣現身機場（IG@gagarieo）

兩人由香港拖到去台灣。（IG@gagarieo）

一對小情人開心出發。（IG@gagarieo）

Gao昨晚（11日）深夜在無預警下突然放閃，罕有地在社交平台分享了一段與舞蹈員男友蜜游台灣的旅行剪輯短片，原來此旅是Gao為男友慶生，片段紀錄了屬於他們的甜蜜回憶，片中Gao放下女團包袱，以淡妝示人，與男友十指緊扣現身機場，旅程中兩人四處食四處玩，期間一對小戀人還互相餵對方食東西，Sweet到爆。Gao亦在短片下留言：「HAPPY BIRTHDAY TO YOU！part1，慢慢的陪伴最珍貴！」再加個互相擁抱的Emoji，可見Gao與男友的感情非常要好。

好可愛（IG@gagarieo）

Sweet Sweet（IG@gagarieo）

好少見阿Gao呢一面（IG@gagarieo）

男朋友你個表情想點（IG@gagarieo）

好嘢一齊食（IG@gagarieo）

到夜市掃街（IG@gagarieo）

女友食先（IG@gagarieo）

返到酒店繼續食（IG@gagarieo）

生日當然唔少得蛋糕（IG@gagarieo）

同埋打卡留念（IG@gagarieo）

這個甜到漏的舉動，引來大批網民留言，當中包括隊友Ivy So（蘇雅琳），她搞笑說：「夜晚po呢啲片我真係睇到想喊…（講緊啲台灣嘢食）」。亦有不少粉絲樂見偶像開心拍拖，表示好閃被閃盲，還笑問：「gaogao可能會係collar最早結婚成員？」

Ivy妳會唔會太搞笑（IG@gagarieo）