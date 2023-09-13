無綫9個月內11位藝人離巢 有一位準視后隨時年尾走

無綫今年再爆逃亡潮，單單在過去這9個月，已經有多達11位藝人離巢，疑等約滿離巢的都有6位，當中除了有效力多年的資深演員，也不乏當家花旦、力捧小花和卸任港姐，不禁令人慨嘆無綫如今的吸引力已不及當年。

趙希洛（Candice）

年齡：40歲

效力時間：16年

趙希洛憑《金宵大廈》角色獲得「最佳女配角」殊榮。（IG@ccandice.c）

有無綫「御用癲婆」之稱的趙希洛，日前正式告別效力了16年的公司，其藝人資料已全部從無綫的官網下架。現年40歲的趙希洛參選《2007香港小姐競選》，成功入圍最後5強，並於2008年入讀第22期無綫電視藝員訓練班，成為無綫電視合約藝員。2019年憑劇集《金宵大廈》的單元《嬰》中飾演因兒子早夭而憶子成狂的「王敏儀（何太）」獲得《萬千星輝頒獎典禮2019》的「最佳女配角」。其母親是前藝員梁小玲。

「無綫御用癲婆」趙希洛憑飾演《金宵大廈》當中憶子成狂的何太，勇奪「最佳女配角」（《金宵大廈》劇照）

趙希洛撰文告別效力了16年的TVB。（IG@ccandice.c）

許子萱 （Cecca）

年齡：26歲

效力時間：1年

許子萱 《2022 香港小姐競選》亞軍暨國際親善小姐（視覺中國）

許子萱是《2022 香港小姐競選》亞軍暨國際親善小姐，參選前曾推出自傳，本身也是一名學霸，畢業於美國密歇根大學安娜堡商學院，主修金融和戰略管理，畢業後曾任職華爾街投行分析師，她在港姐首晤傳媒記者會上，已透露同時獲牛津劍橋取錄讀MBA，她當時表示正考慮修讀二者其一，若當選香港小姐，將擱置其讀書進修計劃，並竭盡所能履行香港小姐的職責。近日，終於屢行完一年港姐職責的許子萱，透過社交平台宣布自己正式「卸任」，並決定重新起航，遠赴英國牛津大學深造。

許子萱日前正式宣布正式「卸任」 赴牛津深造（許子萱小紅書截圖）

陳欣茵（欣茵）

年齡：27歲

效力時間：5年

陳欣茵樣子甜美（IG@yanyaascyy）

無綫小花陳欣茵於2018年以KOL身份加入《#後生仔傾吓計》為人熟悉，隨後獲安排空降《學是學非》擔任「實習生」，更獲時任高層無綫助理總經理（非戲劇製作）余詠珊罕有公開在社交平台留言大讚表現。至2021年，陳欣茵正式簽約成為無綫電視經理人合約藝人，之後的演出機會愈來愈多，除有份演出劇集《痞子殿下》外，也是「J2ers」，並跟郭偉亮、方力申和胡美貽一同主持節目《鋪鋪Poker》。陳欣茵亦從不吝嗇身材，不時在社交平台大騷火辣身材派福利。

身材火辣（IG@yanyaascyy）

黃祥興（前名黃長興、黃致豪）

年齡：44歲

效力時間：18年

黃祥興上月宣布離巢，結束18年與無綫的賓主關係（IG@stefanwch）

44歲的黃祥興上月宣布離巢，結束18年與無綫的賓主關係，從道別文中，可見他遺憾未曾上過台拿獎。在法國長大的黃祥興於2005年以玩票性質參加《香港先生選舉》，雖獲頒「最突出表現組別大獎」，卻被所屬「健力組」的鄭健樂擊敗，其後獲無綫電視主動邀請簽約，跟一線花旦郭羨妮合演劇集《滙通天下》，覺得很有新鮮感，遂答應成為旗下基本藝人合約藝員。他因其「半唐番」外型，甫出道至今得到不少戲劇演出機會，未播出《痞子無間道》將成為他的告別作。

一家人So Sweet（IG/@stefanwch）

伍樂怡（Kelly）

年齡：30歲

效力時間：6年

伍樂怡絕對是一個大美女（IG/@ngkelly_）

30歲的Kelly家境富裕，且樣靚身材正。她於2017年參選港姐時被視為大熱門，惟最後大熱倒灶三甲不入，但被網民封作「民選港姐」。隨後加入無綫並備受力捧上位，多套重頭劇均有份參與。不過，Kelly突然於今年5月在社交平台發文透露自己已不再從事幕前工作，並表示未來將擺更多時間在自家生意上，令不少觀眾大感意外和可惜。

同樣熱愛運動（IG/@ngkelly_）

不少觀眾對她離巢大感意外和可惜（IG@ngkelly_）

被網民封為「仙氣女神」的伍樂怡，飾演小龍女份外有說服力（IG@ngkelly_）

王子涵（DaDa）

年齡：33歲

效力時間：8年

王子涵亦有主持《姊妹淘》（IG@dadadawongx）

現年33的王子涵是王晶愛女，2007年參與父親監製的電影《七擒七縱七色狼》入行，惟發展一般之後轉戰電視圈，2015年王子涵簽約無綫成為旗下藝人，其後曾先後參與《火線下的江湖大佬》、《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》、《愛·回家之開心速遞》及《鐵拳英雄》等劇集，亦有主持《姊妹淘》等綜藝節目，可惜星途依然平平。王子涵於八月宣布離巢，結束與無綫的8年賓主關係。她現時還有一套《狀王之王》未播。

同陽光玩遊戲（IG@dadadawongx）

譚偉權

年齡：54歲

效力時間：前後16年

譚偉權其實Keep得幾好（梁碧玲 攝）

人稱Gary哥哥的譚偉權今年宣佈與無綫約滿第二次離巢。他曾是兒童節目《閃電傳真機》的主持，唱過不少深入民心的經典兒歌《白石嶺公園》（別名：《十二隻恐龍》），也曾在不少無綫劇集中演出，目前還有一套《異空感應》未出街，同時他亦不時跳出公仔箱主演大大小小的舞台劇。譚偉權在接受訪問時談到未來目標，希望專注音樂劇，盼更多人認識自己的演出，將來有沒有機會拍劇隨緣。

譚偉權未來目標希望專注音樂劇（資料圖片）

蔣志光

年齡：62歲

效力時間：30年

蔣志光表示想做多點寫作和寫歌（葉志明 攝）

蔣志光於七月宣傳劇集《破毒強人》時，親自承認於去年已約滿無綫，《破》劇成為他在無綫的告別作，他稱離巢是想改變，又預告未來會重投音樂。入行38年的蔣志光，在演藝圈出演無數作品，不過入行初期他是一位創作歌手，《相逢何必曾相識》、《舊朋友》等金曲都是出自他手筆，但可惜多年一直紅歌不紅人，使他氣餒至認為自己「歌唱生涯經已完結」，更一度封口不唱。

蔣志光曾是著名創作歌手，作品包括有《相逢何必曾相識》及《舊朋友》等（資料圖片）

直到1993年起，蔣志光開始於無綫參演不同的劇集，其演技受到認同，由於擅演朝廷謀士或善良小人物，故有「綠葉王」之稱。當中更憑《老表，你好hea！》劇中「高音」一角，同時奪得「最佳男配角」及「專業演員大獎」兩個獎項；及後在《白色強人》劇中一幕他又以一口流利英文再次引起網民關注及熱議，實力無可置疑。

蔣志光演技也無庸置疑（網上截圖）

泰臣（本名：翟凱泰）

年齡：47歲

效力時間：10年

泰臣離巢迎接新挑戰（IG@tysonchak）

演舞台劇出身的泰臣6月初在社交平台宣布離巢。成為無綫藝人之後，他參演過不少劇集演出，雖大多是配角，但出色演技令人留下深刻印象。泰臣於2021年憑住《智能愛人》扮演機械保安，入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男配角」，並打入最後5強。

泰臣早前幫《超級瑪利歐兄弟大電影》配音，聲演主角Mario（IG@tysonchak）

陳國峰（Penny）

年齡：40歲

效力時間：13年

陳國峰參加《超級巨聲2》入行（網上圖片）

現年40歲的陳國峰於2010年參加《超級巨聲2》入行，但發展平平，今年約滿後決心離巢。他接受《香港01》訪問曾表示選擇離巢的原因有二，一是因為約滿，二是希望往外闖，想看看外面的世界，尋求更多的機遇，和試多些不同東西。他坦言自己已經40歲，不再年輕，在無綫待了13年，是時候離開作一些新嘗試，新挑戰。

陳國峰希望往外闖，尋求更多的機遇（IG@hugepenny）

陳國峰一家四口（IG@hugepenny）

鄺美璇（Maisie）

年齡：27歲

效力時間：1年

鄺美璇參加《2020香港小姐競選》，更晉級五強，並奪得「友誼小姐」（IG@maisiekwong）

鄺美璇於2020年參加該年度的《香港小姐競選》，更晉級五強，並奪得「友誼小姐」。其後成為經理人合約藝員，惟一直未獲准拍攝任何劇集，因此她決心離開無綫。鄺美璇今年初更升呢做人妻，下嫁圈外有米男友。

好幸福呀（IG@maisiekwong）

鄺美璇與同屆佳麗謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍感情非常好（IG@maisiekwong）

黃智雯（Mandy）

年齡：40歲

效力時間：2007年至今

黃智雯多次與視后寶座擦身而過，不少觀眾都替她不值（梁碧玲攝）

早前盛傳黃智雯心灰意冷決意年底約滿離巢。她6月接受訪問時未有正面回應，只表示與公司仍有合約，想完成舞台劇演出才真正思考之後的路向，又否認無綫用「視后」留她，但至今仍未有確實答案。黃智雯入行多年演出多個作品，代表作包括《缺宅男女》、《降魔的系列》、《三個女人一個「因」》及《隱門》等， 演技備受肯定，並奪得過「飛躍進步女藝員」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「新加坡最喜愛TVB女主角」等多個獎項，但無奈出名聽話的她，多次與視后寶座擦身而過，不少觀眾都替她不值。

黃智雯今年大部分時間專注在舞台劇演出（資料圖片）

黃智雯演技備受肯定（資料圖片）

鄧佩儀（Gloria）

年齡：30歲

效力時間：2013年至今

鄧佩儀是《2013年度國際中華小姐競選》冠軍（視覺中國）

《2013年度國際中華小姐競選》冠軍鄧佩儀曾備受無綫力捧，可惜於前年播放的劇集《換命真相》中首次擔正女一後，便向公司請假返加拿大，選擇重回校園，在UBC（英屬哥倫比亞大學）尚德商學院修讀工商管理學士學位以及修讀有關電影製作的課程。鄧佩儀近日在社交平台宣佈自己終於畢業，並講明畢業後將繼續留在加拿大，疑暗示將離巢。

鄧佩儀成功考獲工商管理學士學位，以及完成有關電影製作的課程（IG@gloriapuiyeetang）

並講明畢業後將繼續留在加拿大，疑暗示將離巢（IG@gloriapuiyeetang）

秦煌（原名：梁日成）

年齡：75歲

效力時間：44年

秦煌曾飾演過4次劇集版本的周伯通，無論是《射鵰英雄傳》還是《神鵰俠侶》都演過。（網上圖片）

75歲的秦煌上月疑正式離巢，跟無綫結束44年的賓主關係。肥胖可愛的秦煌，於1979年加入無綫，拍過多齣膾炙人口的劇集，包括《射雕英雄傳》、《神鵰俠侶》的周伯通，《大運河》的程咬金等都是其代表作。肥胖身形是秦煌的最大標記，亦因為脂肪影響神經線，導致他出現腰骨痛問題，其後他聽取醫生建議，減少攝取澱粉質，3個月內成功減磅，腰圍瘦了7吋，但卻因體力不支跌倒，出入要以拐杖輔助，更被拍得到廣華醫院急症室求醫，身體情況令他減少幕前工作，最後一部作品是《青春不要臉》。

《阿Sir早晨》入面，秦煌最重要的戲份，就是決定找黎明返入學交做代課老師。（截圖）

秦煌近年出現腰骨痛問題（資料圖片）

王祖藍

年齡：43歲

效力時間：前後14年

王祖藍近年常駐內地（IG@wong_cho_lam）

王祖藍於無綫早期主持兒童節目，2010年與阮兆祥、李思捷組成「福祿壽」，以模仿而為人廣知，其主演的電視劇《老表》系列更深受觀眾喜歡。近年王祖藍轉戰內地，亮相多個綜藝節目，發展不錯。於2021年3月他獲任為無綫新設的「首席創意官」，直屬總經理（節目內容營運）曾志偉，主理《好聲好戲》、《日日媽媽聲》及《聲生不息》等節目。

「福祿壽」阮兆祥、王祖藍、李思捷（電視截圖）

22年初有指王祖藍因鍾嘉欣失落視后，所以與高層樂易玲及曾勵珍反目，並遞交辭職信，更指許濤曾出面挽留不果，但數月後王祖藍再以獎老身份回歸並稱只要TVB有需要幫手，他隨時為總經理曾志偉服務。不過在近月的無綫官網男藝人頁面，王祖藍頭像及介紹神秘消失，疑似連基本藝人合約已滿。他日前現身電視城錄影《獎門人中秋感謝祭》時被問及除名一事，他笑言無做藝人好耐，2年前已經退居幕後。說法耐人尋味。而王祖藍另一幕經典的是在台慶上向太太李亞男求婚。

一家四口好幸福。（微博@王祖藍工作室）

蔡嘉欣（Kayan）

年齡：29歲

效力時間：2019年10月至今

蔡嘉欣近排少在無綫露面（IG@kayan.c）

《流行都市》主持之一的蔡嘉欣曾參選《2019香港小姐競選》，成功入圍決賽十強，並被視為熱門之一，惟五強止步。隨後成為無綫電視經理人合約藝員。早前有傳蔡嘉欣瘋狂推Job，等約滿離開無綫，無Job一身輕的她更不停去旅行，並做回老本行重新拍YouTube片。在七月時，蔡嘉欣更宣布被求婚成功，同拍拖7年的男友準備拉埋天窗，升呢做人妻。

蔡嘉欣與未婚夫Derek好合襯（IG@kayan.c）

蔡嘉欣經常周圍飛（IG@kayan.c）

蔡嘉欣身材也相當不錯（IG@kayan.c）

陳詩欣（Eunice）

年齡：30歲

效力時間：2017年11月至今

陳詩欣身型均稱（IG@eunicechanszeyan）

同為《流行都市》主持的陳詩欣，自從下嫁有米老公陳爾正（Joshua）升呢做人妻後，便減少幕前工作，周遊列國過著少奶奶生活！有傳她與好姊妹蔡嘉欣齊齊瘋狂推Job，等約滿離開無綫，專心造人。

陳詩欣現已成為幸福少奶奶（葉兆康攝）