Moving超異能族︱劇集原著5大分別　異能人殺手原本係續集角色？

Disney+韓劇《Moving超異能族》持續討論度高企，成功在全球各地掀起一陣追劇熱潮。劇集改編自同名網漫，原作者姜草這次親身參與編劇部分，未知觀眾又有否發現哪些新加入的元素呢？今天就來與讀者分享其中5 大，與原作最不一樣的差異。



原來「Frank」為續集的角色。（劇照）

1.新加入異能人殺手「法蘭克Frank」及「退役特工殲滅計劃」

劇集以柳承範飾演的異能人殺手「法蘭克Frank」為開端，講述他受命到韓國殲滅所有前異能人特工。漫畫中「Frank」屬於續集《Hidden》的人物外，「退役特工殲滅計劃」也並不存在，新加入的故事無疑令劇集的發展更緊張刺激，亦能順暢地將上一代異能人特工拉入主軸。

車太鉉為父報仇這一段成為了前半故事的亮點之一。（劇照）

2.「閃電俠」車太鉉與「叛逆學生」申宰輝均為原創角色

除了「Frank」外，劇集亦加入了車太鉉飾演的「全啟道」和申宰輝飾演的「逄基修」兩個原創角色。車太鉉為父報仇而越級挑戰殺手，成為劇集中前段其中一大亮點外，申宰輝處處針對「李強勳」令他曝露自己隱藏已久的超能力，延伸至之後被北韓盯上的故事。

「張喜秀」1打17，明顯劇集更加震撼觀眾眼球。（WEBTOON、劇照）

3.打鬥暴力升級血腥衝擊視覺

劇集一改網漫原著以青少年為目標讀者的氛圍，將暴力血腥程度升級，令打鬥場面更具震撼力。除了「Frank」於殲滅前異能人特工時，使出不同招式及槍戰等導致斷頸又爆頭、柳承龍自行劏肚等觸目畫面外，高允貞所飾演的「張喜秀」也1敵17進行打鬥，血腥刺激情節更震撼觀眾眼球。

漫畫中對每個角色的描述都相對較表面。（WEBTOON）

4. 「李美賢」與「張喜秀」見面令母親身份更立體

原著對角色的描繪相對表面直接，劇集就加入不同情節，令每個性格更立體豐富。韓孝周飾演的「李美賢」失去丈夫後獨力照顧兒子，漫畫中她只是一名緊張虎媽。可是劇中加入了兒子帶女同學回家的場面，這一幕相對溫馨貼地，令「李美賢」母親的角色更加立體。

作者索性將故事搬到南山，從而帶來之間的矛盾。（劇照）

5. 「李美賢」經營的泥鰍店變炸豬扒店

劇中南山是重要的場地，除了是國情院所在地，也是「李美賢」與「金斗植」拍拖的地方；漫畫中二人首次約會的地點則是泥鰍店。姜草透露炸豬扒是南山的名物，所以將店舖及約會地點改為「南山炸豬扒」店，希望可以更具體化交代愛情與國家任務之間的糾纏。

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