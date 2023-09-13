那年盛夏‧專訪｜Marf拒絕被標籤做偶像　首次做女主角最驚攬炒

ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》本周進入結局篇，Admin身份仍然未明，6A班仍生存的同學繼續被迫參與死亡遊戲，各人情緒瀕臨崩潰邊緣。Collar成員Marf(邱彥筒)首次拍劇就擔任女主角，而主要對手「四大好人」的陳焯嵐、rapper蔡承恩(Billy)、光頭幫的陳傑奇和黃偉聰(Noise)同樣是新演員，提到對大家的第一次印象，五人不約而同表示「都幾寸」。



首次做女主角，Marf不斷提自己「第一次做，之後會進步」，盡量不被評價影響自己。（葉志明攝）

首次做女主角，劇種既懸疑又血腥，Marf表示十分歡迎，一來是自己對愛情小品不太感興趣，二來是不想被標籤「偶像」。作為一個零演戲經驗的人，Marf在開拍前其他演員參加了戲劇班，由互相認識到慢慢發掘內心，再排練劇中打鬥場面，令大家稍為安心。「因為大家都係新演員，所以好驚會攬炒。」Billy亦表示自己做音樂時，都唔夠膽同無經驗的人合作，所以對於今次導演陳健朗的破格舉動十分尊敬。

講到已讀不回，黃偉聰(Noise)即時投訴Marf唔覆Story，結果遭對方後問：「你俾笑喊emoji，我要點覆?」……（葉志明攝）

邊化妝邊流汗

談到拍攝的「kam」位，4大好人即時大把貨，Billy表示拍攝學校的化妝間完全無冷氣，大家邊化妝邊流汗，以為可以去課室享受人生，結果一roll機就就變蒸爐。劇中一幕四人幫在下水渠拍攝，陳傑奇表示：「因為要營造氣氛，所以放煙，工作人員拎住兩桶煙跳橋，結果連人帶桶跌落水。我哋拍完嗰場要即時接真心戲，全日就係濕完、吹乾再濕。係辛苦，但都幾值得，因為可以同成班朋友一齊完成呢件事。」

Noise話拍呢場戲時，由於當日心情欠佳，所以真係出盡力叉頸。

全部都Chok住去試戲

首次與Marf合作，Billy表示由於對方當初唔多出聲、加上完全唔望人，所以第一印象係「都幾寸」，但合作過後，原來都「幾男仔」。焯嵐補充：「唔好話Marf，我一知道對手有佢哋時，都『死啦，夾唔夾到？大家都咁寸』仲記得casting嗰日，全部都係chok住到場。」Marf解釋自己唔係怕羞，而係怕出醜，所以每次在陌生環境下，都會先觀察，而幸好四大好人十分成熟。「有時會比較小朋友，但佢哋都好有想法，我同佢哋相處得好自在，先會有男仔頭，平時同唔熟嘅人真係唔會。」

焯嵐喺劇中皮褸不離身，拍攝時又正值7月，絕對係耐力挑戰大賽。

COLLAR有成員唔鍾意應機

講到已讀不回，Noise十分大反應表示自己極討厭被藍剔；焯嵐就話除女朋友東東以外，平時已讀不回機率甚高；Billy同Marf則會使用通知中心功能，令對方不知自己已讀。「入行之後真係好多訊息，我有諗過用兩個號碼，但其實工作同個人都已經唔係好分得開，有時連續做嘢一星期，真係睇到唔想再睇。（COLLAR邊個最唔應機？）Day！佢成日都係咁，至於經理人Wing我就一定會覆，因為佢唔係成日搵我，搵得嘅都一定係有嘢要交代。其實我哋（COLLAR）係去完日本之後，先多咗私下搵大家，所以點都會覆，因為驚有咩事，同埋都係一種支持。」

+ 5

服裝：Marni, Dr. Martens, Dunhill（Marf）、@midwestvintage, @projectt_official, @12.oclock.vintage, @shopping.bag（蔡承恩、陳傑奇）

化妝： San chan, Percy （Marf）

髮型:：Taurus Lee（Marf）

形象： Daniel Cheung, Chesney Lau（Marf）、@inggradwantmagic, @wing_wa1（蔡承恩、陳傑奇）