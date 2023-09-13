魏秋樺65歲生日與男友甜蜜合照　眾星齊聚黃夏蕙唱慘情歌「贈慶」

前一線花旦魏秋樺即將迎來65歲生日，繼早前獲資深傳媒人汪曼玲等一眾好友為她提早慶生後，日前又大搞生日宴會，葉子楣、黃夏蕙、寇鴻萍、蘇珊、吳麗珠、潘志文等都有出席，可見她在圈中人緣甚廣。寇鴻萍在社交平台分享了一系列聚會照，可見現場背景板以「Happy Birthday」字樣的氣球佈置，身穿花花連身裙的魏秋樺，容光煥發，她與男友Edward Fung更是表現甜蜜，羡煞旁人！

魏秋樺早前獲資深傳媒人汪曼玲等一眾好友為她提早慶生。（微博圖片）

好熱鬧！（微博@寇鴻萍Isabella）

身為主人家的魏秋樺，除了大開金口獻唱之外，又滿場飛招呼一眾賓客，更親切地同大家影相。有網民分享了當日生日宴的影片，身穿斜膊上衣的葉子楣，一雙玉臂相當纖瘦，似乎清減不少，但上圍仍一如以往般豐滿，盡展完美身段。而黃夏蕙亦打扮隆重，上台獻唱飲歌《禪院鐘聲》，不過由於該曲唱出了滿腹悲苦，似乎不太符合賀壽這類喜慶的場合，網民都笑言：「秋樺姐生日，夏蕙BB和李博士唱這歌有點不應景。」其實《禪院鐘聲》是黃夏蕙最愛金曲之一，每逢出席活動或宴會都會獻唱這首歌。

大開金口獻唱。（微博@寇鴻萍Isabella）

葉子楣同吳麗珠都有出席。（微博@寇鴻萍Isabella）

黃夏蕙亦打扮隆重，上台獻唱飲歌《禪院鐘聲》。（影片截圖）

而73歲的潘志文就以藍黃相間Polo恤襯牛仔Jumpsuit上陣，再戴上黃色Cap帽，一身打扮十足十後生仔，更有網民指他的造型似足《迷你兵團》（Minions），相當搞笑！

似足《迷你兵團》（Minions）。（影片截圖）