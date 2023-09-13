甄妮讚TVB《中年好聲音》平民溫馨︰至少不要像「壞聲音」害死人

天后甄妮自好友李玟（Coco）離世後悲痛不已，頻頻於社交網發聲為摯友討公道，不時爆出往事及娛樂圈驚人內幕。日前她將目標轉移至剛復出於台灣小巨蛋開騷的王力宏，炮轟其「真相不重要」言論，「『真相不重要，真話不juicy，流量朂（最）重要』台上大放厥詞，台下大聲叫好。」甄妮再怒斥道：「這些話還是出自高學歷的嘴裡（裏），真是不知所謂」。



甄妮多日來為CoCo發聲。（VCG）

甄妮今日（13日）繼續發文稱：「經過『壞聲音』前車之鑑不敢亂來，『中年好聲音』是可以去玩玩」。她大讚無綫（TVB）歌唱選秀節目《中年好聲音》有《歡樂今宵》影子，「TVB靜了許久，終於又找到一個如當年『歡樂今宵』大家可以參與，歡樂，討論，溫馨的平民節目『中年好聲音』」，甄妮又指：「至少不要像『壞聲音』會害死人！」

甄妮一向視Coco李玟如家人。（影片截圖）

甄妮給予6個參賽貼士，首先上台前先要保持輕鬆：「上塲（場）前，務必要讓自己肩頸肌肉放鬆，心情自然流暢，先贏20分。加油」、「上台你肯定很緊張，忘這忘那的，淡定當玩耍，得失心莫太重，首先就不能自己嚇自己」；選歌方面，她則教參賽者「選有起伏的曲，較討好，也可發揮。不要大聲喊，麥克風有人調音的，大聲易破音」、「記住：選曲很重要，你定要確定你能駕馭的『飲歌』才行」。

《中年好聲音》當日曾志偉到場為參賽者打氣。

唱歌技巧方面，甄妮認為：「很難：吸一口氣唱一句詞，詞完，氣也要吐完，別把第一句沒用完的氣用到下一句，半途吸氣是大忌。唉！難難難！你懂嗎？好難解釋，傷腦筋！」、「記住不模仿，要有自己的風格，別讓評審將你與原唱比較，評審應該知道那是不公平的。除非你有10 X 10把握勝過原唱者」、「歌詞清晣度，是要靠你嘴巴的活動量，及臉部表情搭夠。不捨得動嘴巴的人，別人永遠聽不清你在說什麼。」最後甄妮不忘揶揄《中國好聲音》疑有「轉椅費」的黑幕，「夢想不分年齡不分貴賤，只要是你喜歡，去玩玩又何妨！要給錢就不要了。」

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