周揚青35歲生日着辣妹裝盡騷本錢　阿嬌鍾欣潼打扮低調唔搶風頭

內地網紅周揚青昨日（12日）迎來35歲生日，她在微博曬出一系列生日Party的靚相，並寫道：「耶耶耶，謝謝大家！」壽星女當日盛裝打扮，身穿Deep V連身短裙的她，大曬傲人身材，化上精緻妝容的她，明艷照人，相當搶鏡！周揚青更邀請了不少好友出席Party，當然少不了好姊妹鍾欣潼（阿嬌），兩人頭貼頭合照，可見姊妹之間的好感情，而阿嬌亦打扮低調，完全不會搶去壽星女的風頭，但依然難掩出眾美貌！

周揚青同阿嬌一向好老友。（微博圖片）

現場以大量氣球及鮮花佈置，十分夢幻，周揚青雙手合十對着蛋糕許願，又大擺Pose影相，大騷傲人上圍及纖腰長腿，凹凸有致的身材完全不輸圈中女星！而門口的告示牌就寫上「濛濛公主Birthday Party」，可見即使周揚青已經35歲，但依然是眾人心目中的小公主，備受寵愛！

大騷好身材！（微博圖片）

高貴優雅！（微博@周揚青）

此外，周揚青還Post出另一輯靚相，並寫道：「新的一歲，坦然的經風雨，見彩虹，兀自努力，兀自成長，今天祝我生日快樂，也願你們快樂！」身穿Bling Bling華麗晚裝的她，擺出多個Pose，高貴優雅又霸氣十足，網民紛紛留言激讚！周揚青在2020年「毀滅式爆料」與羅志祥分手後，積極發展個人服裝及美妝品牌，同時亦活躍於時尚圈，參加內地綜藝節目等等，憑率直性格深受觀眾喜愛。周揚青早前更正式宣布旗下美妝品牌獲得雅詩蘭黛集團（Estée Lauder）投資，可見她將生意搞得有聲有色，絕對是一位事業型女強人！

勁！（IG@gracechowwwww）