向佐爆遭父母反對入行　向華強豪擲五億仍捧唔紅：全民嘲諷的失敗

現年39歲的向佐是影視大亨向華強的兒子，2019年與台灣女星郭碧婷結婚，雖然頻頻爆出偷食傳聞，但兩人仍不時高調放閃，大曬恩愛。近日兩公婆獲邀出席多倫多電影節，宣傳新戲，但他們的紅地氈造型就飽受負評，以短髮上陣的郭碧婷化上濃妝，但仍眼袋盡現，不少網民都感嘆昔日女神顏值大跌Watt：「救命，郭碧婷怎麼變成這樣了」、「以前眼睛有光，到底經歷了什麼」。其後向佐就曬出多張「P圖」後的照片，並回應：「想不到大家比我們還着急，生圖也搶發，哈哈！我們的圖來了！」

顏值大跌Watt！（視覺中國）

「P圖」後。（微博@向佐JackyHeung）

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近年向佐除了積極發展演藝事業之外，亦有進軍直播帶貨行列，每日只能睡3、4個鐘，但他就自爆被朋友質疑：「你直接躺平花錢就行了，為什麽還要這麽努力？」對此，向佐寫下千字文，剖白從影多年的心聲，直言：「努力和成功本身沒有必然聯係。」他透露家人認為他資質平平，就算入演藝圈都未必有好發展，所以並不支持他，但因他熱愛表演，甚至甘願「隻身跑了四年龍套」，更努力學武，即使嚴重受傷都堅持下去：「手腳都因為打鬥動作骨折過，脖子和脊背都有過嚴重錯位，嚴重得近乎致殘致死的外傷，叫許多醫生都捏了一把汗。但正因為相信自己可以用功夫片這個這些年，已經逐漸淡出大眾視野的片種，打出一片自己的天下。再苦再難我都咬牙挺過來。」

向佐努力學武，更自爆曾嚴重得近乎致殘致死。（視覺中國）

眼見兒子傷痕累累，向太自然都大感心痛，最後向佐的努力感動了父母，決定支持他追夢，更為兒子度身打造電影《封神傳奇》，可惜結局慘淡：「努力了七年，終於得到了家人的認同。結果，想要大展拳腳的我，因為一部努力籌備的封神被罵的一塌糊塗。」甚至被全民嘲諷。不過向佐愈挫愈勇，向華強更請來杜琪峯執導、韋家輝編劇，為兒子打造電影《我的拳王男友》，向佐透露在拍攝期間頭部受傷縫了7針，但因不想外界認為他有特權，所以縫完針即繼續拍攝，但仍票房慘敗。

向華強夫婦為兒子度身打造電影《封神傳奇》。（劇照）

向佐拜李連杰為師。（劇照）

《我的拳王男友》同樣票房口碑雙失。（劇照）

拳拳到肉！（微博@向佐JackyHeung）

在2016年上映的史詩級巨製《封神傳奇》，不但耗資5億製作，更集合李連杰、梁家輝、古天樂、范冰冰、黃曉明、Angelababy等巨星，全為力捧向佐上位，但可惜負評如潮，電影慘蝕4億，向佐亦未能成為新一代武打巨星，而2019年上映的《我的拳王男友》同樣票房口碑雙失，向佐更被外界嘲諷「捧極唔紅」。不過如今向佐已經醒覺：「努力和成功沒有多大關係。一個演員最努力的那部劇，未必就最受歡迎，一個職員未必努力了就能升職加薪。」最後他還表示會繼續努力拍戲、做直播：「比起許多人，自己至少有可以努力的運氣。我不想辜負自己出生在好的家庭，出生在和平的年代。我知道，努力不一定能成功。但運氣飄渺，作為人類，我們能做的只有努力。」

陣容超強勁！（海報）