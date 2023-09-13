女子監獄｜陳庭欣挑戰大銀幕與阿嬌合作　爆對方私底下原來好搞笑

藝人陳庭欣（Toby）有份參演的電影《女子監獄》最近於香港全線戲院上映上映！對於這次從電視圈轉戰大銀幕發展，Toby接受《香港01》訪問表示：「最初監製伍健雄要拍類似監獄搵靚女去坐監，我都以為佢講笑，結果佢真係搵我，仲叫我去做喪婆呢個角色。」她續指跟經理人商量一段時間才接拍，並表示：「坐監應該會有好多打鬥場面，或者啲言語動作冇咁斯文，會影響其他嘅工作，因為我主要做司儀為主，但後尾我都覺得都係拍電影，啲觀眾好聰明識分，所以勇敢地接咗啦！」

藝人陳庭欣（Toby）有份參演的電影《女子監獄》最近於香港全線戲院上映上映！（資料照片）

陳庭欣從電視圈轉戰大銀幕發展。（資料照片）

提到這次演繹角色「喪婆」戲中破格演出講粗口，她坦言：「其實我唔係講好多，只不過我為咗迎合個角色，其實當時劇本係簡單啲，冇必須寫住話係講粗口，但係我覺得應該有咁嘅需要。其實都算係level 比較低嘅粗口。 我都擔心就算大銀幕嘅尺度係闊啲，都未必可以講得咁盡。」

陳庭欣演繹角色「喪婆」戲中破格演出講粗口。（資料照片）

陳庭欣事前有為了角色做足功課。（資料照片）

講到事前有為了角色做足功課，她說：「我都有設計落呢個角色度，例如我成日捲起個衫袖，打扮得唔好咁整齊，企又企得好衰，啲動作係大啲同埋粗魯啲，眉毛都特登畫粗啲，雖然大家都會覺得監獄唔應該化妝，但係電影有陣時都需要化妝幫手。」

至於提到同鍾欣潼（阿嬌）合作，她分享：「我冇諗到可以同阿嬌合作，Twins嗰陣係咁高人氣，邊有一首歌我哋唔識唱，我能夠同佢一齊拍仲要做佢嘅手下，仲要做一個姊妹情深嘅角色特別開心，同埋阿嬌原來私底下都幾搞笑，尤其是係傾偈嗰陣大家有講有笑，大家時間都會過得快！」

陳庭欣特別開心同鍾欣潼（阿嬌）合作。（資料照片）

被問到有否因拍戲而受傷，她坦言分別拍兩場戲時曾經歷過。她憶述：「有一次喺大操場我哋大班人喺嗰度，起哄推撞嗰一段戲，可能大家都太投入，我又俾人刮到少少皮膚！」而另外一次受傷的經歷，她笑言：「有一場我拎住一袋垃圾俾「劏豬還」（李彩華）阻住我行仲推我埋牆壁，真係背脊瘀咗，因為嗰牆唔係平時平坦嗰種係凹凸，所以返屋企瘀咗成個禮拜。」至於最深刻難忘的場面，她說：「我嗰陣時係8月27日生日，嗰日我係返去坐監，佢哋有喺監獄買個生日蛋糕俾我慶祝。」

陳庭欣自爆俾李彩華撞傷背脊。（圖片受訪者提供）