丁海寅香港見面會︱擔心雨災情況　獻唱《漂亮姐姐》OST冧粉絲

韓國人氣男演員丁海寅日前（12日）在香港舉行粉絲見面會《JUNG HAE IN FAN MEETING “THE 10TH SEASON” IN HONG KONG》，久違五年再訪港，他甫出場就用標準廣東話與大家打招呼。丁海寅回顧出道10年的心路歷程外，他亦提到非常擔心早前香港颱風和水浸的情況，希望大家的生活能盡快回復正常，大顯暖男一面。



丁海寅日前與黃Viu煲劇平台合作舉行香港粉絲見面會，連唱四首歌大曬歌喉，他更獨家獻唱《經常請吃飯的漂亮姐姐》OST《Stand By Your Man》並講到：「之前喺韓國站同馬尼拉站都冇唱呢首歌㗎，我知道大家好鍾意呢套劇，所以特登揀咗呢首OST！」早前香港經歷十號風球和嚴重水浸，丁海寅表示有一直關心香港的情況，祝願大家的生活能盡快回復正常並一切順利平安，貼心到不得了。

丁海寅香港粉絲見面會日前順利完成。

今年是丁海寅出道10周年，在「海寅的博物館」訪談環節中，他笑言過去做過太多軍人角色：「以後想挑戰其他角色，唔想再睇到自己嘅軍人相，唔好再播喇！不過重新睇到劇中道具，又發現自己喺飾演軍人嘅過程中，得到大家喜愛。」重播到《當你沉睡時》中大曬肌肉的畫面時，丁海寅隨即怕醜仔上身，表示為了拍這一幕兩天沒有喝水，可惜現在的身材已沒有當時般好。

丁海寅大玩香港懷舊遊戲，貼地又可愛。

丁海寅連唱4歌冧粉絲。

最後丁海寅講到：「首先好多謝大家無條件鍾意丁海寅呢個人，雖然唔知講咩好，但係你哋令我知道自己係一個被愛嘅人，可以被每一雙溫暖嘅眼睛注視，我覺得自己好幸福。」他亦提到比起喜歡丁海寅這位演員，更希望粉絲能夠更愛自己，大家身心都健康的話才能一直見面。為了報答大家的支持，丁海寅表示會更努力拍好作品，希望粉絲能夠一直支持他。