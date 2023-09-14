歐洲鐵騎遊｜袁偉豪憶《鐵探》嚴重透支　張振朗台慶搏老命傷腰

綜藝節目《歐洲鐵騎遊》由兩位電單車愛好者袁偉豪（Ben）、張振朗（Owen）擔任主持，孖工作團隊挑戰10天內親駕鐵騎遊走歐洲四個國家，由法國出發，途經意大利、奧地利，最後去到德國，參加由百年著名汽車生產商舉辦的電單車節。周六（16日）播出的第二集是第三至第五日的行程，BO率先開着鐵騎在被喻為全世界最靚的路段風馳電掣，去到全意大利最高的露台打卡，欣賞加爾達湖無敵靚景，Owen大嘆：「苦盡甘來，可以睇咁靚嘅景，真係好值得。」翌日的行程，BO暫時離開大隊出發參觀有近千年歷史的古堡，惟BO出發後不久便再次遇上阻滯，因早兩日行程下大雨關係，導致BO的鐵騎同時出現狀況，兩人要臨時換上其他鐵騎，最終搞到遲到更一度激嬲古堡主人！



袁偉豪張振朗今集揸住鐵騎喺被喻為全世界最靚嘅路段風馳電掣。

袁偉豪張振朗去到全意大利最高嘅露台打卡，欣賞加爾達湖無敵靚景。

第五日是休息日，BO以型仔打扮慢遊意大利小鎮，一邊歎啡一邊回顧昔日「搏命」歲月，Ben坦言30歲到38歲期間將身體嚴重透支，他說：「拍完《鐵探》之後身體係好差，但對於我自己嚟講係問心無愧。」Ben拿出拍攝《鐵探》時皮包骨的照片，笑言當時的身形似足「道友」，並坦言：「拍完之後身體係『彎』咗，唔係點解大家會成日覺得我好攰、好殘，其實我都唔想嘅，係咪真係值得咁做？如果問多我一次我都係會咁做。」Ben續指當時的身體狀況差到連欄杆都跨不過，他說：「我嗰時攰到嘅狀態係，我去到欄杆面前發覺自己腳軟，好似有把聲同我講：『你唔掂呀，你跳唔過去㗎！』我真係Feel到晏晝食嘅嗰粒雞蛋，朝早食嘅粟米片已經用盡，曾經香港先生操番嚟啲肌肉冇晒！」

歎啡話當年，袁偉豪重提拍《鐵探》時嚴重透支，身體狀況大不如前。

Owen則重提其中一年台慶的搏命實錄，他說：「有一年台慶有個環節係講訓練班，我係要做一隻馬騮，講我要撻落一張枱度，一Action時腎上腺素飆升，當時冇纜到腰封就飛起身撻咗落去，之後就Feel到仆X喇，覺得好大鑊，最後都繼續死頂做埋佢，第二日即刻去咗睇醫生！」Owen還透露了少許新劇《奪命提示》拍攝事宜，他說：「我以前做動作戲好瞓身，一嘢就會飛埋去，但Jazz（監製文偉鴻）就好好，佢好注重大家嘅安全，一定會保障大家唔會有意外發生，去到最危險嘅前一步就停！」