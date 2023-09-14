INFINITE澳門演唱會︱寶刀未老唱足三小時　準備中文手幅感動粉絲

韓國男團INFINITE相隔7年終於六人合體回歸，並於日前（9、10日）一連完成兩場澳門演唱會《2023 INFINITE CONCERT ‘COME BACK AGAIN’ IN MACAU》。成員Encore兩次唱足三小時，可見組合出道13年依然寶刀未老！



身穿黑色閃石西裝INFINITE開場即為粉絲送上出道曲《Come Back Again》，並大跳組合最招牌蠍子舞《BTD(Before The Dawn)》，為巡演尾場揭開序幕。及後成員以普通話自我介紹，大曬標準到不得了的中文發音，他們表示今這次亞巡是第一個六人完全體的演唱會，希望粉絲能盡情享受整個巡演的最後一晚。

INFINITE完成一連兩晚的澳門演唱會。

之後INFINITE全體換上白色絲質長袖裇衫及黑色皮褲，一連唱出《Bad》和《Last Romeo》的搖滾版本，令現場熱血沸騰！聊天環節中，眾人提到剛播放的過場片有重點特寫成員們身體上的魅力點，於是要求大會攝影師即場再次近拍成員的各個身體部位。期間特寫成員南優賢的嘴部時，他隨即嘟嘴扮可愛，又裝作對旁邊的L獻吻及「投餵」手指心，而L亦交足戲張口裝作吃掉手指心來回應；另一邊廂成員李成烈則不停扭腰風騷曬長腿，令台下嘩聲四起。

演唱會全場滿座，可見INFINITE的高人氣。

INFINITE驚喜為粉絲準備中文手幅。

一輪慢歌後，INFINITE隨即帶來了新歌《New Emotions》。他們更驚喜為澳門及香港粉絲準備驚喜，6人舉起手幅，拼成句子「Inspirit 你們的存在就是我們無限的力量」，令粉絲大為感動。唱畢最後一首歌後，全場隨即高呼「再次回來吧」，Infinite遂重返舞台。由於Encore退場後再次聽到粉絲的熱情呼喚，六人於是再度登場進行第二次Encore，多唱三首歌曲，整整三小時的演唱會最終圓滿落幕。

INFINITE Encore兩次，唱足三小時寶刀未老。