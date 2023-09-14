微辣思男同家姐佩男風騷現身馬場　月初發文認人生最黑暗唔敢出街

微辣前經理人阿晶（Jane）7月底輕生離世，更寫下千字文遺言大爆料，提到自己與微辣的恩怨，部分微辣成員因兩年前貼過喊喊濾鏡相，被指有份揶揄和集體欺凌阿晶，當中包括佩男、思男兩姊妹。思男在事後曾開直播否認欺凌，但卻引發更大公關災難，直至本月初，她在IG發文表示自己已跟微辣完約，並剖白心聲，形容過往幾星期是人生最黑暗日子，連出街都怕被途人破口大罵，更表示她最想講的就是對不起。相隔未夠兩星期，日前思男與家姐佩男一起風騷現身馬場，似乎已經重拾心情！

（左上起）六毫子、佩男、思男、卡特、阿丞、Jacky Lou都有份貼喊相，被指揶揄阿晶。

思男開直播原意是否認欺凌，卻釀成更大的公關災難。（IG@sinam1001）

有「天下第一關」之稱的鄭紹康（Francis）在IG曬出多張與藝人入馬場的合照，當中佩男同思男兩姊妹亦有現身。相中所見，思男箍實男友人，面帶笑容，心情大靚！早在阿晶離世當晚，思男就在IG開Live，她否認欺凌之說：「我同家姐都唔知佢因為呢個filter唔開心，佢無講過，我哋又唔知。」更表示：「我都唔知點解你哋話我厚面皮！」不過此舉可謂火上加油，反而激起民憤，8月初其家姐佩男，以兩姊妹的名義撰長文交代事件及再次否認欺凌，表示非常自責等等。

思男與家姐佩男一起風騷現身馬場。（IG@numberonepr）

佩男上月以兩姊妹名義發文，表示對事件非常自責。（IG@sinam1001）

本月初思男亦撰長文剖白心情，她透露自己已跟微辣完結4年合約，有開心亦不開心，雖然公司有很多同事會為大家製造歡樂，但思男謂：「但同樣地我也是真的很不喜歡公司的事和處理手法。所以不知道從何時開始，我選擇更專注在自己的發展上，他們需要我的時候我才出現。」她表示此刻最想講的是「對不起」，並向支持自己的人、家人朋友道歉，稱曾嘗試站出來面對問題，但用錯了方法，唯有逃避，她又指過去幾星期是人生最黑暗日子：「好像把所有世上最惡毒的說話都聽過了。我連上街也感到害怕，因為走在街上也不知會否惹來途人停步對自己破口大罵，一向樂天知命的我，在那段時間都快要崩潰了，就想躲在家把自己與外界隔絕起來，就這樣算了。」最後她表示會好好努力面對生活，不想支持自己的人擔心，不過網民仍然對她相當不滿，繼續留言大罵。

思男配上這張相，撰文剖白個多月以來的心情，稱過去幾星期或許是她人生中最黑暗的日子，承認選擇了逃避。（IG@sinam1001）