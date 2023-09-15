盤點7對港韓撞樣女星　44歲TVB靚媽激似Rosé@BLACKPINK

韓國女團風靡全球，每到之處都必定吸引大批粉絲。而近日就有網民發現《2020香港小姐競選》亞軍陳楨怡，與現時韓國大勢女團NewJeans的19歲成員Minji，無論樣貌和身形都非常相似。其實除了她們外，香港都有不少女星常被指與韓國女團成員撞樣，例如靚媽陳敏之亦激似韓國女子天團BLACKPINK的Rosé，而且兩人同樣都有一對煞食的大長腿。我們現在就看看以下究竟哪一對最似。



陳楨怡（Celina）今年26歲，參加《2020香港小姐競選》奪亞軍入行，曾因桃色風波被無綫雪藏，現逐漸獲公司安排工作，一雙大長腿相當煞食。（IG@celina_harto）

MIinji是韓國大勢女團NewJeans成員之一，年僅19歲，擁有清純氣質和高䠷的身材，是各個國際大品牌的新寵兒。（視覺中國）

陳楨怡和Minji真的有幾分相似。

21歲的許軼（Day）是香港女團COLLAR成員，而她本身也是一名尼泊爾混血兒，在韓國當過半年練習生的Day，曾在節目上講過有人說她似韓國女團BLACKPINK的Jennie同Lisa混合版。（IG@6y_day）

韓國女子天團BLACKPINK紅爆全球，作為成員之一的Jennie當然也人氣爆燈，在Instagram坐擁8118萬位粉絲，今年27歲的她，吸金力依然有增無減，認真犀利。（IG@jennierubyjane）

樣貌似唔似就見仁見智，但兩人都是深受男粉絲喜愛。

黃敏蕎（阿妹）是香港女團Lolly Talk成員，得18歲非常年輕，在團中屬人氣成員。（IG@hsiaksueudidi）

26歲的Sana（湊崎紗夏）是韓國人氣女團TWICE中的日本成員，個性可愛，笑容甜美。（IG@M.by__sana）

大家又覺得似唔似呢？

現年51歲的前無綫當家花旦吳美珩，一向仙氣逼人，自從結婚便成為幸福少奶奶後，一心相夫教子漸漸息影。不少網民覺得她跟少女時代的太妍長得很像。（視覺中國）

34歲的太妍是韓國女子天團少女時代隊長，不只唱得，而且皮膚白皙、外形相當甜美可人。（IG@taeyeon_ss）

說她們是兩姊妹都有人信。

43歲的湯唯向來給人優雅大方的感覺，於2014年跟韓國導演金泰勇結婚。（視覺中國）

28歲的Jisoo是韓國女子天團BLACKPINK的成員，由於樣貌與湯唯神似，故一出道就有「小湯唯」之稱。（IG@sooyaaa__）

相似程度真的90%。

33歲的JW（王灝兒）是中菲律賓混血兒，於2011年出道成為歌手，經常被網民說她與韓國女子天團少女時代成員金孝淵撞樣。（IG@jwchubz）

同樣33歲的金孝淵為韓國女子天團少女時代成員之一，擔當主領舞，更因擅長多種舞蹈而有「Dancing Queen」的稱號，現活躍DJ界別。（IG@hyoyeon_x_x）

兩人這個角度又真的有點似。

44歲的陳敏之，當年是日本音樂人小室哲哉在香港的五名徒弟之一，也有跳唱經驗。不過其後加入無綫電視，成為演員至今。雖然已為人母，但外型保養得宜，並有「索腿天后」之稱。（IG@sharonchanmanchi）

26歲的Rosé是韓國女子天團BLACKPINK成員，也是隊中主音，可謂有樣貌、有身形、有實力。而Rosé的Instagram亦有7375萬位粉絲。（IG@roses_are_rosie）