你好，我的大夫｜關楓馨拍埋吳偉豪勁登對　曾一套戲分飾4個閒角

TVB劇《你好，我的大夫》昨晚（14/9）一集中陳嘉慧因為尾骨問題而上門搵路玉麟（張武孝飾）正骨師治療，後來她更表示要用插手指入肛門將尾骨復位的「探肛」方法治療，不過張武孝就表示要由兒子路遠志（吳偉豪飾）治療，於是就出現了吳偉豪幫陳嘉慧「探肛」一幕，但實情是吳偉豪將這次治療讓給了辛之桃（關楓馨飾）。情節相當有趣又有戲劇性，播出後不少網民都讚好笑又有創意。



關楓馨拍埋吳偉豪都好搶鏡。（《你好，我的大夫》截圖）

陳嘉慧因為尾骨問題而上門搵路玉麟（張武孝飾）正骨師治療。（《你好，我的大夫》截圖）

關楓馨於《2021年度香港小姐競選》中入圍最後五強，其後簽約無綫而正式出道，同屆的冠亞季軍就是近年常見的宋宛穎、梁凱晴和邵初。看起來「2021年港姐」中的幾位發展也相當不錯，例如陳星妤（前名：陳聖瑜）就做了《一舞傾城》女主角，陳懿德、梁菁琳靠做《東張西望》上位，葉靖儀主力於J2台綜藝節目發展，12強以外的梁允瑜也加入了《愛回家》做秘書，季軍邵初形象健康，亦經常擔任節目主持，冠軍宋宛穎更備受重用，往TVB大騷主持之路進發。

陳星妤在新戲《折翼的那一秒》以高空降落的形式出現於鏡頭前。(《一舞傾城》截圖)

邵初獲欽點出席樓盤活動。（IG@kristyshaw.c）

陳懿德靠做《東張西望》上位。（截圖）

相較之下，關楓馨雖然有「爸爸是關禮傑」的星二代身份，但相比之下起步就慢了不少。參選港姐翌年參演過《回歸》、《新四十二章》、《法言人》、《隱門》、《靈戲逼人》共5套劇集，但清一色都只是飾演「角色名都冇」的客串角色，其中在《法言人》中更一口氣出演了法律人員、旁聽、年輕律師和酒吧客人4個閒角。

關楓馨和爸爸關禮傑真情剖白。

關楓馨和爸爸關禮傑真情剖白。

在早前節目《同屋企人去旅行》中，關禮傑與關楓馨一同出鏡，節目中關楓馨亦曾透露過心聲，指原來當初爸爸關禮傑不願讓女兒入行。關禮傑問道：「你而家喺娛樂圈，你覺得關禮傑呢三個字，係咪一種負擔同壓力？你問過我，可唔可以選港姐入呢行，當時我應承話係可以，但我內心係唔願意。」