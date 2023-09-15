專訪︱玉澤演為見面會預先苦練廣東話　想試寫劇本找自身不足

韓團2PM出身的玉澤演即將於本月29日訪港並舉行《2023 OK TAECYEON in HONG KONG : SpecialTY》，為了隆重其事出道以來首個單獨見面會，他特別提早越洋接受《香港01》訪問，分享了準備過程中的情況，以及近年集中演員活動的感想等。



玉澤演率先與香港粉絲打招呼並預告有特別表演！

對於即將要舉辦首個個人見面會，玉澤演表示同時是第一次單獨向粉絲展露的舞台，坦言心情緊張又激動。玉澤演賣關子講到特別為香港粉絲準備了特別表演，但詳細他就不願透露，邀請大家到時在現場「拆禮物」。雖然玉澤演出道已15年理應舞台經驗豐富，但他這次卻遇上語言這一大難題：「去到各個城市和國家，我覺得都要準備當地的語言，所以努力學習中，真的很困難…現在也覺得廣東話很難，大家真的很厲害。」

玉澤演感恩可以同時參加歌手及演員的工作。（劇照）

玉澤演轉到新公司後，近年集中在演員活動上，拍過《黑道律師文森佐》、《打架吧鬼神》和《御史與祚怡》等話題作。玉澤演感激自己有機會可以嘗試歌手和演員兩者，他表示歌手時，通過音樂去傳遞情感及故事；演員則靠演技去傳達。問道日後工作上的新挑戰，玉澤演提到想嘗試寫劇本和參與導演的部分。他成為演員後發現，演員鏡頭前的表現重要外，劇本和拍攝也對傳遞訊息有着非常大的影響，缺一不可的情況下，希望通過新挑戰找出自己不足的地方。

玉澤演當兵時身材再升級，因而獲得了韓版美國隊長之稱。（網上圖片）

2PM成員位位都一身肌肉，玉澤演也不時在台上表演撕背心等，因此出道後又有「野獸偶像」之稱。不過玉澤演自爆並非身材起初並不好，一路以來靠着規律的運動和節制飲食去維持身材，15年來下了不少苦功才能穩守「野獸偶像」之名。最後，已經十分期待見面會的玉澤演對香港粉絲說了一番話，並約定大家到時見，粉絲緊記要留意整條訪問影片。

玉澤演最後對香港說的話， 大家不能錯過。

玉澤演心心大放送：