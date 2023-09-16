林志穎罕曬14歲大仔Kimi最新近照勁感慨　仔仔驚人身高逆轉基因

台灣不老男神林志穎 (Jimmy) 與大仔Kimi曾於2013年10月曾一起拍攝內地真人騷《爸爸去哪兒》，當年只得4歲的Kimi超級可愛，輕易吸納了大批粉絲，非常之有人氣，成為不少網民力捧的星二代。不過Jimmy希望Kimi可以先專注學業，所以自該節目播完後便不再讓仔仔繼續參與幕前的演出，減少仔仔的曝光。

林志穎與Kimmy曾一起參演《爸爸去哪兒》。

轉眼間事隔10年，Kimi今年已經14歲，昨日Jimmy就於社交網post了Kimi的多張照片，慶祝仔仔生日，並剖白了對Kimi的愛。Jimmy感慨時光飛逝，留言寫道：「不知不覺爸爸去哪兒已經10年了，時間真的過的好快，回憶起當時節目錄制時，Kimi還在大家的祝福下共同慶祝4歲的生日，現在看著你之前的照片，在爸比的心理你永遠是是那位可愛純真的小黑米，像當初一樣一直吵著要喝牛奶；雖然現在的你漸漸長大了，長的比爸爸媽媽還高，已經是一位大哥哥了，但爸比很開心，你非常的懂事，生活上能夠分辨是非、懂得禮讓、懂的幫忙拿媽媽東西、懂得照顧二位弟弟，未來你還有很長得路要走，不管遇到任何困難都一定要勇敢面對，記得一定好好堅持下去，爸爸也會一路 #披荊斬棘# 做一個好榜樣，一直永遠支持你💪🏻。

今天要跟你說聲：「Kimi生日快樂🎂」爸比媽咪也答應你送你一直想要的通信設備，之前你一直說同學都有而你沒有，希望在你今天的生日能夠開心😃 擁有這份禮物，還有爸比&媽咪對你永遠的❤️。」

林志穎一直都會遮住Kini個樣，但另外兩位兒子Jenson同Kyson反而冇遮。（微博）

Jimmy貼出的九宮格照片中，除了Kimi的童年照，還有一張是Jimmy和Kimi，以及雙胞胎仔仔Jenson、Kyson的四父子合照。從相中可以看到14歲的Kimi身高已經完全超越了爸爸Jimmy，比他爸爸高出了半個頭，而Jimmy的身高是172cm，目測Kimi目前已有178cm了，仍在發育成長的他，未來隨時成為身高逾180cm的長腿帥哥，可說是逆轉了爸爸身材不夠高的基因。

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