爸知弊！你嚟湊吖｜小豬比扭計爆喊　陳展鵬單文柔想追多兩個

無綫實驗性真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》，由黎諾懿及陳敏之化身「爸知弊幼稚園」校長及副校長考驗四大藝人家庭爸爸代表，直擊時下藝人家庭爸爸代表獨力湊仔表現。昨晚（15日）藝人家庭代表爸爸陳展鵬及囡囡小豬比，與素人家庭代表爸爸Rick及Sophia齊齊接受任務。是次製作組刻意安排小豬比與Sophia一起錄影，皆因小豬比一直恨做姐姐，而小豬比確實期待與Sophia見面，除為對方預留親手炮製的飯團，吃飯時亦對Sophia萬般關注，主動餵食又提出「愛的抱抱」，Sophia和她互動時又會勁興奮。媽咪單文柔Phoebe解釋謂：「佢好期待有小朋友同佢玩，成日想要個妹妹或細佬，我哋有同佢講，睇你係咪真係識得照顧自己同細過你嘅小朋友先啦。」

小豬比一直狠做家姐。

之後小豬比被安排獨力照顧Sophia 30分鐘，豈料「CEO型」豬比因而爆喊，並喊著叫嚷：「我唔想同爸爸分開！」令展鵬甜在心頭：「證明我喺佢心入面一定有位置，同埋安全感。」一直看似被愛女冷落的展鵬贏回一仗，在節目中更罕有地分享教小朋友要「愛得中庸」：「小朋友就好似植物咁，你唔可以日日埋去搞佢，你一定要了解佢，但你隻眼其實係望住佢。如果太過關愛，佢有時可能會反感。」

聽從爸爸勸告抹乾眼淚的小豬比，話咁快Switch至家姐mode全心全意照顧Sophia，並按展鵬遙距指令執行餵奶、著外套及穿鞋子三項任務。眼見Sophia抗拒外套，小豬比竟懂得不要強人所難放棄任務；之後的穿鞋任務，小豬比又感染到Sophia主動幫她穿回鞋子，令Phoebe及展鵬大為感動；深感安慰的展鵬更預告想追多兩個小朋友：「真係好緊要，多個小朋友，佢哋學識好多嘢。（係咪好想生多個）生多對呀直頭依家。」問到下一個目標是仔定女，展鵬與Phoebe異口同聲指「想生女多啲」。

小豬比忍唔住喊。

官方昨晚播出的絕密刪剪片段，Phoebe進一步解釋小豬比如何恨「妹/弟」成狂，並坦言有認真為了小豬比考慮再追B：「佢有個進階版，有一日佢將個公仔擺喺個肚入面，跟住同我哋講，媽咪我自己生…佢會隨身攜帶一個BB公仔，話呢個係佢妹妹，跟住帶住出街玩。」陳敏之聽完即忍不住催生：「咁你唔好諗咁多喇，觀眾都知道要你快啲（生多個）喇。」敏之又感嘆小朋友有兄弟姊妹較好：「一個係真係寂寞，我個仔都係自己同自己玩、同啲玩具傾偈，好慘架一見到咁，我又諗我年紀都唔細…」

陳展鵬一家三口。

最後兩對父女按製作組要求DIY心意咭送給媽咪，「愛妻號」展鵬感激Phoebe之餘，還主動承諾幫忙分擔家事：「我覺得對佢有少少唔公平，依家豬比都讀書喇，佢可以有多啲時間做自己鍾意做嘅嘢，咁我咪頂住屋企嘅嘢咯。」Phoebe亦感激展鵬沿路支持。展鵬除有暖男面，亦有爛gag面，事緣展鵬DIY心意咭時貼了「999」，並向Phoebe發表肉麻爛Gag：「叫佢唔使打999，有咩搵我得喇，我就係你嘅999。」