TVB現逃亡潮仍遭冷待　李佳芯朱晨麗等6位當紅花旦坐冷板凳難翻身

TVB近年逃亡潮不斷，9月內有多達11位藝人確認離巢消息。除此之外，亦有不少當紅花旦竟多月來都未有劇開，慘遭TVB投閒置散，當中40歲視后李佳芯去年更只有《有種好男人》一劇，其後被安排去做主持節目，曝光率驟減，最近一套播出劇集已是1月份的《有種好男人》，拍攝期更是2022年1月份，超過一年半以上未為新劇開工，黃金期慘被蹉跎！以下就是同樣慘遭冷侍的當紅花旦，足足有多5位之多！

好想睇Ali！（IG/@aliaime）

黃智雯

有傳在TVB默默耕耘了16年，且將於年底約滿的黃智雯（Mandy），就續約一事拉鋸了近一年，即使TVB以「視后」獎項作利誘亦不為所動，決定離巢外闖。目前未有劇開的她只被安排出演全新綜藝劇集《香港重案》，她仍透露與TVB正洽談合約中。

Mandy曾在2018年憑劇集《三個女人一個「因」》奪得「馬來西亞最喜愛女主角」及「新加坡最喜愛女主角」，成為雙料視后。（視覺中國）

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江美儀

江美儀今年憑《下流上車族》「雯慧」一角終於一圓「視后」夢，她更在台上激動爆喊稱：「我以為我唔係親生女唔會攞到呢個獎！」不過自從拿下「視后」一獎後，江美儀就未有被安排拍攝新劇，疑似遭TVB冷待。

被問到會否做親生女，江美儀即口窒窒。（節目截圖）

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湯洛雯

準新娘湯洛雯為籌辦與馬國明的婚事近月忙個不停，又積極收身，狀態已回勇。一向不受TVB重點力捧的她，目前同樣未有劇在手，未知婚後會否積極復出。

湯洛雯白滑長腿一覽無遺，性感指數爆燈！（IG@ roxannetong）

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朱晨麗

朱晨麗雖然為拍劇從不鍚身，在拍攝《法證先鋒IV》期間，為求逼真棄用替身，親身拍攝在39樓天台救人的戲份，導致手肘脫臼，頸椎嚴重移位險致半癱，但仍未感動到TVB，更似被打入冷宮，產量大減，去年播完《輕．功》和邵氏劇集《飛虎之壯志英雄》都未有新作。

生活悠閒！（IG/@rebecca_zhu）

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江嘉敏

自從今年7月拍畢新劇《非常檢控觀》，江嘉敏同樣被安排出演全新綜藝劇集《香港重案》，在新劇《非常檢控觀》中她更淪為其中一個單元的主角，地位遠遠不及擔正的陳曉華。

江嘉敏曬名牌手袋。（IG圖片）