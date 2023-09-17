盤點近年TVB劇20個醫生角色 《妙手仁心》程至美真係無可超越？
撰文：林迅景
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無綫（TVB）出產的醫療劇造就了不少經典醫生角色，其中最耳熟能詳的當然是《妙手仁心》中的程至美（吳啟華飾）和黎國柱（林保怡飾）等人，播出廿多年後依然為人所津津樂道。
《你好，我的大夫》正好播出一周，吸引不少網民討論，可見《你好，我的大夫》主打介紹中醫，但其中又包含了不少植入式廣告。對上一套有醫療元素的劇集為《寵愛Pet Pet》，劇情圍繞着有讀心術的動物心理醫生和獸醫的愛情故事，迴響則不錯。近年TVB播出了不少醫療劇，例如有《星空下的仁醫》、《白色強人II 》、《寵愛Pet Pet》和《你好，我的大夫》，當中亦不乏如「程至美」一般令人有無限幻想的醫生角色。
至於《寵愛Pet Pet》，除了林夏薇飾演的金惠婷外，診所的護士們也頗為亮眼。
值得一提的是，原來馬國明也是「TVB醫生專業戶」，由1999年從影而來，分別於《無業樓民》、《雷霆第一關》、《公私戀事多》、《紅衣手記》、《酒是故鄉醇》、《流金歲月》、《天涯俠醫》、《On Call 36小時》、《On Call 36小時II》、《白色強人》、《星空下的仁醫》、《白色強人II》中共做了12次醫生。