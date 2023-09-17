盤點近年TVB劇20個醫生角色　《妙手仁心》程至美真係無可超越？

無綫（TVB）出產的醫療劇造就了不少經典醫生角色，其中最耳熟能詳的當然是《妙手仁心》中的程至美（吳啟華飾）和黎國柱（林保怡飾）等人，播出廿多年後依然為人所津津樂道。



程至美是一名腦外科高級主診醫生。（《妙手仁心》截圖）

吳美珩飾演葉淘。（《妙手仁心III》劇照）

廖碧兒在《妙手仁心III》中飾演Betsy在劇中暗戀Henry（林保怡飾），當時的廖碧兒還是Baby Fat，但充滿青春活力！（網上圖片）

《你好，我的大夫》正好播出一周，吸引不少網民討論，可見《你好，我的大夫》主打介紹中醫，但其中又包含了不少植入式廣告。對上一套有醫療元素的劇集為《寵愛Pet Pet》，劇情圍繞着有讀心術的動物心理醫生和獸醫的愛情故事，迴響則不錯。近年TVB播出了不少醫療劇，例如有《星空下的仁醫》、《白色強人II 》、《寵愛Pet Pet》和《你好，我的大夫》，當中亦不乏如「程至美」一般令人有無限幻想的醫生角色。

陳豪與吳啟華飾演醫生都入型入格。（《妙手仁心2》劇照）

《寵愛Pet Pet》

況叢昕（馬國明飾）。（《星空下的仁醫》劇照）

章以芯（鍾嘉欣飾)。（《星空下的仁醫》劇照）

文柏熙（羅子溢飾）。（《星空下的仁醫》劇照）

許甘楓（鄭嘉穎飾）。（《星空下的仁醫》劇照）

游芝樺（何依婷飾）。（《星空下的仁醫》劇照）

李穎萱（黃碧蓮飾）（資料圖片）

李文信（陳豪飾）。（《白色強人II》截圖）

楊逸滔（郭晉安飾）。（《白色強人II》劇照）

呂靄寧（張曦雯飾）。（《白色強人II》截圖）

唐明（馬國明飾）。（《白色強人II》截圖）

仲有《白色強人》的程洛雯（李佳芯飾）。（《白色強人》截圖）

至於《寵愛Pet Pet》，除了林夏薇飾演的金惠婷外，診所的護士們也頗為亮眼。

林夏薇拍《寵愛Pet Pet》。（IG@rosinalam）

謝嘉嘉（何沛珈飾）（左）。（《寵愛Pet Pet》截圖）

何雲菲（史穎喬飾）（右）。（《寵愛Pet Pet》截圖）

辜清勁（何廣沛飾）。（《你好，我的大夫》截圖）

辜清勁（何廣沛飾）。（《你好，我的大夫》截圖）

路遠志（吳偉豪飾）。（《你好，我的大夫》截圖）

程嘉應（蔡思貝飾）。（《你好，我的大夫》截圖）

彭晴望（孔德賢飾）。（《你好，我的大夫》截圖）

唐韶光（游嘉欣飾）和袁絲絲（陳嘉慧飾）。（《你好，我的大夫》截圖）

值得一提的是，原來馬國明也是「TVB醫生專業戶」，由1999年從影而來，分別於《無業樓民》、《雷霆第一關》、《公私戀事多》、《紅衣手記》、《酒是故鄉醇》、《流金歲月》、《天涯俠醫》、《On Call 36小時》、《On Call 36小時II》、《白色強人》、《星空下的仁醫》、《白色強人II》中共做了12次醫生。