JJ賈曉晨認每日諗50次離婚　自爆樊少皇物業全歸自己名下：佢好蝕

現年40歲的賈曉晨（JJ）在2016年與樊少皇結婚，相繼誕下兩女「小飯兜」及「小飯團」，一家四口幸福美滿，而JJ亦自此減少幕前演出，專心相夫教女。不過今年年初兩人鬧出離婚風波，雖然事後男方澄清只是誤寫下「離婚」帖文，但仍引來不少網民質疑二人婚姻亮起紅燈，而JJ連月來亦不時在微博發文訴苦，感嘆無法溝通，又指照顧兩個小朋友精疲力盡，老公低情商沒有幽默感，令她感覺像在照顧三個小朋友，字裏行間都充滿對老公的不滿。今日（16日）JJ出席活動被問到與樊少皇的感情狀況時，她就直認處於邊緣狀態，更直言每日諗50次離婚！

一家四口幸福美滿。（微博@JJ賈曉晨）

JJ不時在微博發文訴苦。（微博截圖）

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JJ在接受傳媒訪問時自言曾在書中提到一對結婚50年的夫妻，一日要諗50次離婚，而對她而言，她就表示：「我係100次想殺咗對方。」甚至是101次，她自言經常被老公激到嘔血，雖然只是一些小事，但每日都經歷這些小事令她感覺崩潰。不過就算JJ充滿怨言，但她亦有大讚老公脾氣好，事後更會買手袋𠱁回她，相當識做，JJ更笑言「包包可治百病」。JJ又透露老公從未要求離婚，更自爆樊少皇所有物業都在她的名下：「如果佢離婚會好辛苦，所有樓都係我個名，佢好蝕。」不過她就未有透露有幾多層樓揸手，分佈在香港及內地，JJ解釋：「我嘅興趣就係賺咗錢買樓，因為我唔識做其他生意，所以覺得呢個穩陣啲，呢個都係佢唔離婚嘅好大原因。」

JJ掌握屋企財政大權！（微博@JJ賈曉晨）