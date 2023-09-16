Eric Kwok郭偉亮自爆為XiX「投資」1億　冇下禁愛令鼓勵成員拍拖

全新少女組合XiX今日（16日）在觀塘舉行新歌首播會，五位成員包括鄧曉殷（Kiele）、莊殷玥（vici）、繆昀希（Charlotte ）、良玳瑩（Crystal）和楊秉頤（Caitlin）。XiX經理人郭偉亮（Eric）及形象監督葉佩雯（Grace）亦以夫妻檔出席活動，他們在接受《香港01》訪問時表示：「XiX今日表現唔錯唔錯，今日佢哋冇綵排嘅情況下，加埋見到學校嘅朋友好大壓力，做到咁好已經好好。」

XiX今日（16日）在觀塘舉行新歌首播會。（張祖銘攝）

被問到今次為組合投資多少金額，Grace第一時間搶答：「好多好多。」而Eric則搞笑表示：「投資咗1億，我啲心血值1億！」Eric表示希望能夠盡快協助XIX開一場演唱會，並大讚：「佢哋又唱得又跳得，其實幾時開都得！」

XiX經理人郭偉亮及形象監督葉佩雯今日（16日）現身觀塘出席XiX新歌MV首播會。（張祖銘攝）

提到Grace今次擔任XiX形象監督遇到什麼挑戰，她說：「其實唔係挑戰咁簡單，係要教佢哋，佢哋係零所以由打底開始教，要改變佢哋化妝同埋品味，甚至要同佢哋家長討論，因為佢哋仲發育緊，好多嘢都會變！」她績指全部隊員在半年之間發育得很快，很多東西都需要更換及調整。講到公司會否下禁愛令，Eric堅稱：「冇呀！反而佢哋屋企人擔心，Caitlin 15歲太細啦，反而Kiele下個月就17歲，佢喺外國返嚟，要拍下拖先知道有陣時啲歌詞唱緊乜嘢！」Grace則笑稱：「其實佢哋都會講吓側邊啲男仔嘅，話邊個男仔好靚仔，我就會偷聽！」

郭偉亮鼓勵XiX成員拍拖，嘗試戀愛經驗。（張祖銘攝）

下年即將是《我最喜愛的Eric Kwok音樂會》10周年，被問到會否考慮再舉辦時，Eric驚嘆表示：「吓，已經10周年啦咩！暫時我所有嘢都消失咗，個腦海剩係得XIX。」Grace則表示支持老公再舉辦，到時可以邀請XIX表演！」