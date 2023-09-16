XiX望開演唱會唔恨拍拖　比其他女團優勝之處：我哋都真係好青春

全新少女組合XiX今日（16日）在觀塘舉行新歌首播會，並在現場勁歌熱舞表演新歌《SiS》，吸引接近200位觀眾守候及觀看。XiX五位成員鄧曉殷（Kiele）、莊殷玥（Vici）、繆昀希（Charlotte ）、良玳瑩（Crystal）和楊秉頤（Caitlin）在接受《香港01》訪問時表示：「新歌MV好滿意，終於可以有XiX嘅組合出現！」至於拍MV最難的地方，Vici表示：「就是拍MV嗰陣減肥係辛苦，唔可以食火鍋朱古力自己鍾意食嘅嘢，淨係可以食菜同埋雞胸肉。」

全新少女組合XiX今日（16日）在觀塘舉行新歌首播會，並在現場勁歌熱舞表演新歌《SiS》。（張祖銘攝）

講到開學才推出新歌，會否影響學業，Charlotte表示：「其實都唔會嘅因為學校嘅同學都好支持，佢哋今日都有嚟同埋學業方面都幫咗我好多，都習慣咗學業同演藝方面平衡返，習慣咗所以都冇問題！」XiX全隊員指最希望可以推出專輯和舉辦演唱會，帶歡樂給予觀眾！

XiX成員Charlotte唔擔心開學推出新歌影響學業。（張祖銘攝）

被問到會否希望爭奪樂壇頒獎典禮組合歌手獎，XiX全隊員異口同聲驚嘆，Vici表示：「唔清楚，都要問返經理人Eric sir（郭偉亮），盡力做到更好嘅成績，攞獎都係順其自然！」近年有不少人氣女子組合，例如有COLLAR和Lolly Talk，被問到組合XiX優勝之處時，Kiele表示：「我覺得我哋女團有啲唔同，我哋都係14至16歲，我哋都真係好青春，帶開心歡樂畀大家。」Vici則表示：「會向其他女團去學習，佢哋真係好勁，我哋有好多嘢要學習！」

夠青春！（張祖銘攝）

被問到曾擔任XiX隊長的劉芷君現時單飛發展，會否視她為本年度頒獎典禮的競爭對手時，Caitlin表示：「唔會係競爭對手，因為我哋都係朋友，雖然我哋唔會日日見，但我哋都會繼續聯絡，我哋大家互相有作品都會支持對方。」提及公司有沒有禁愛令， Crystal表示：「拍拖因為佢想我哋有多啲感情，我哋成日都講話只鍾意食嘢，所以Eric sir可能好擔心，不過現在冇時間拍拖！」