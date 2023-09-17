張智霖未受JPEX無牌風波影響　同袁詠儀魔童返港被捕獲神情輕鬆

虛擬資產交易平台「JPEX」早前被揭無牌經營，不少城中名人、藝人都受牽連。當中曾擔任香港區品牌大使的張智霖（Chilam），在事件曝光後迅速「割席」，他透過經理人回覆傳媒時表示去年中完成拍攝廣告後，已書面通知JPEX在港未取得牌照前不能使用Chilam的肖像宣傳，並表明會保留追究JPEX的權利。雖然捲入無牌風波之中，但張智霖的心情似乎未受影響，日前他與老婆袁詠儀（靚靚）及兒子張慕童（魔童）從外地返港時就被粉絲捕獲，該網民更曬出合照，可見他神情輕鬆。

早前張智霖（Chilam）與謝天華、林曉峰、梁漢文、吳卓羲到馬來西亞開騷。（微博@張智霖）

張智霖（Chilam）曾擔任香港區品牌大使。

該網民在社交平台分享巧遇偶像的經歷：「跟小時候很喜歡的一位明星同一班飛機，完全沒有明星的架子，一家三口登機，自己搬行李。登機後我的好室友一眼就認出來，在他經過我們的座位的時候，好室友發揮了巨大的作用，就是輕聲的幫我問『我老婆很喜歡你，可以和你拍張照嗎？』他立刻很nice的說『可以，要不我們去前面拍吧』，太開心了，哈哈哈，人真的很不錯，真的超級帥，很平易近人，一定會繼續粉，不停歇（有點後悔沒有和靚靚合影）」

Chilam大方同粉絲合照。（小紅書圖片）

相中所見，一身黑色運動裝的Chilam打扮簡單，一頭白髮兼滿面白鬚的他雙手插袋，面露笑容與粉絲合照。而另一張相就是張智霖父子的背影照，可見兩人一路傾偈，同樣一身黑色Casual Look的他們似兄弟多過父子，16歲的張慕童（魔童）已經同爸爸一樣高！

似兄弟多過父子！（小紅書圖片）