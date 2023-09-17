約埋班Friend去旅行｜陳瀅JW齊嘆SPA　白滑玉背輸畀朱敏瀚胸肌

全新旅遊節目《約埋班Friend去旅行》，將於明晚（18日）起、逢周一至三晚10點半翡翠台播映。節目集結圈中星級老友組成「死黨團」四圍玩，「痞子兄弟姊妹」周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）到訪泰國清邁；「反黑團友」張振朗、賴慰玲則玩轉澳洲悉尼，而朱敏瀚則兩個行程都有份，相當開心。兩團人將為大家發掘最新、最驚喜、最開心的旅遊景點，還會接受一連串友情考驗，共同創造專屬的難忘回憶。



朱仔一腳踢爆嘉洛仔。

周嘉洛被JW灌酒。

嘉洛仔戴假髮化身Bellboy送驚喜

本周播出的是「痞子兄弟姊妹」篇，明晚（18日）首播的第一集，四人出發前收到噩耗，被告知周嘉洛因拍劇關係未能隨團出發，眾人即時露出震驚錯愕的表情；但實情是周嘉洛除了獲得特赦，更提早出發到清邁準備為好友送上驚喜，就是在酒店戴假髮化身Bellboy迎接陳瀅、JW和朱仔；不過三人因掛住參觀酒店，竟前後三次認不出周嘉洛，周嘉洛最終忍不住彈出來嚇他們，場面搞笑。四人重提當日向公司求情狀況時，爆出周嘉洛忍不住喊，周嘉洛笑言：「從未試過演個角色演得咁好，我一幻想到唔可以一齊睇日出，我真係喊咗出嚟！」

陳瀅同JW歎四手按摩，正到震。

王灝兒（JW）好白滑。

陳瀅做SPA唔係成日睇到。

兩位男士谷晒爆肌。

首個行程，四人去到著名打卡熱點Tha Phae Gate與白鴿留倩影，惟JW非常膽小嚇到腳震。之後他們去Café歎啡，席間JW自爆：「我其實有個Dream，就係好想開一間Coffee Shop。」陳瀅說：「我就好想擁有自己嘅酒莊。」晚上四人到周六夜市閒逛，並在街邊體驗蘭納傳統按摩；之後還挑戰食蟲蟲，萬蟲當前陳瀅和JW嚇到花容失色，將蟲食落口時即時面容扭曲，JW更是不停跺腳定驚；至於兩位男士則照食無誤，還加碼食多幾隻嗌Not Bad！

佢哋喺街邊體驗蘭納傳統按摩，啲火都幾勁吓！

兩位男士谷晒爆肌。

JW被爆唔飲得兼愛隊人飲酒

後晚（19日）一集，著到靚一靚的四人到一間英國特務主題的餐廳食好西，眾人幾杯落肚玩爆料，陳瀅先說：「拍《痞子》時嘉洛係完全唔飲得，經過咗我同JW兩年嘅Training之後飲得咗。」嘉洛聞言即說：「阿瀅係最飲得，朱敏瀚就天生好飲得但冇Train，JW好唔飲得，但最大聲就係佢，試過左手撳住人哋膊頭，右手揸住酒杯隊畀人飲！」JW隨即即場示範，場面搞笑。節目尾聲，四人齊齊出發做SPA，兩位男士自告奮勇做「除衫擔當」，更即場喪做掌上壓谷爆肌。嘉洛和朱敏瀚被按期間，陳瀅和JW偷偷入內整蠱他們。至於陳瀅則孖住JW大歎四手按摩，相當享受。