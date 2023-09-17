台灣天后張惠妹相隔7年澳門開騷　爆發力嗓音征服了全場歌迷

台灣天后 aMEI 張惠妹「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」昨晚（16日）於澳門威尼斯人舉行，是次澳門演唱會座無虛席，再次見證「妹力」四射。張惠妹開場就穿專為是次演唱會量身打造的戰袍，以黑暗女王造型霸氣登場，大唱《血腥愛情故事》，盡顯天后霸氣，她更即場狠飆海豚音，歌聲震撼人心。之後，張惠妹就極速換上黑色短裙，成功修身的她更大騷長腿，讓全場粉絲驚艷！

華語流行樂壇天后張惠妹於澳門威尼斯人金光綜藝館帶來精彩演出。

修身成功！

暌違七年後再次登陸澳門，張惠妹都激動講道：「Hello，澳門你們好！我是阿妹，愛你們愛你們！謝謝，我真的被你們的聲音嚇倒，謝謝你們，你們剛才有點會害羞，但我保證演唱會之後你們（喉嚨）會（沙啞）。」狀態極好的她更特意將耳機拿下來，她稱：「我要聽你們的歌聲，太好聽了！」

華語流行樂壇天后張惠妹暌違七年後再次登上澳門威尼斯人的舞台，座無虛席的金光綜藝館再次見證「妹力」四射。

在長達三小時的演唱會上，張惠妹演繹了多首歌迷們耳熟能詳的華語情歌標誌性曲目和最新力作。從《連名帶姓》、《記得》等招牌「妹式情歌」，《火》、《Bad Boy》、《三天三夜》等全新改編的動感搖滾快歌，以及《血腥愛情故事》、《相愛後動物感傷》等故事感音樂佳作。阿妹用其高亢細膩、極具爆發力的嗓音征服了全場歌迷，配合頂級舞台、燈光、音響等硬件設施，讓觀眾沉浸在這場視聽盛宴中。她更以《姊妹》一曲引來全場大合唱，讓澳門歌迷在熟悉的旋律中定格這一晚的美好記憶。