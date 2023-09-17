莊思敏選美決賽大曬「潛建胸」　堅挺13年吸睛度不輸港姐Juliana

現年43歲的馬來西亞拿督千金莊思敏（Jacquelin）模特兒出身，擁有高䠷身材，但天生「胸前平坦」只有32A上圍，因不欲再加Nude Bra及胸墊示人，2010年決意到代言的美容院「潛建」胸部，別做了矽袋隆胸及交叉綫雙眼皮手術，上圍連升兩Cup，莊思敏揚言不後悔也一世不會「拆彈」，近年亦驕傲地頻頻穿上三點式曬靚相，實行挺起胸膛做人。

莊思敏一向相當富貴。（IG：@jacquelinchng）

莊思敏昨晚（16日）以評審身份出席《東方女神2023》決賽暨慈善晚宴，同場有胡定欣及羅霖。雖然近日捲入虛擬貨幣平台JPEX事件，投資失敗慘失6位數，仍無礙莊思敏盛裝出席的心情。

莊思敏曾為平胸身材耿耿於懷，最後決定隆胸。（網上圖片）

從周美鳳分享的照片可見，莊思敏以超Deep V粉紅色晚裝長裙現身，大曬堅挺13年的「潛建胸」，比例均稱圓潤，尤如分紅海般中間出現一條完美空隙，加上近180cm的身高，身形出眾又狀態大勇，更勝昨晚一眾參選佳麗，吸睛度更不輸出名「天賦異稟」天生一副傲人上圍的應屆落選港姐郭珮文（Juliana）。

應屆落選港姐郭珮文（Juliana）盡騷完美身材。（IG@julianakpm）

Juliana在決賽當晚的泳裝Look更是震撼眼球。（資料圖片）

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郭珮文（Juliana）美照：