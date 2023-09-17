7人的逃脫︱2.7億打造最強狗血韓劇　《Penthouse》嚴基俊等加持

「狗血界巨頭」金順玉全新韓劇《7人的逃脫》日前開播，香港劇迷可以在「黃Viu煲劇平台」上同步追看。劇集在《Penthouse》嚴基俊和申恩慶等加持下，斥資462億韓元（約港幣2.7億）拍攝，一場地獄般的死亡遊戲正式展開。



《7人的逃脫》講述一名少女無故失蹤後，與她有所牽連的七名惡棍被捲入難以想像的生存爭鬥相互廝殺。這次金順玉編劇和朱東民導演再度攜手，再次邀請到《The Penthouse》嚴基俊、申恩慶、尹鐘焄，以及黃正音、李準和李侑菲待歷代級演員陣容座陣，務求為觀眾帶來一場視覺和演技並重的華麗盛宴。

嚴基俊等多位《The Penthouse》演員於《7人的逃脫》再聚。（劇照）

有指韓國本地廣告商也對《7人的逃脫》一致看好，有指劇他的片尾廣告早在開播前就被搶購一空，中段廣告的價格亦比同時段節目高出1億韓元（約港幣57萬）。製作組表示：「故事以不掩飾自己慾望的反派為中心，七個人為了自己想要的東西不擇手段，面對建立在謊言之上的巨大懲罰，敬請期待他們將如何展現求生本能！另外，金順玉作家和朱東民導演也會以更巧妙、破格的惡棍復仇劇回歸，屆時可以看到另一個層面的『K-復仇劇』！」

《7人的逃脫》已在「黃Viu煲劇平台」上同步開播。