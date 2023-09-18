TVB 2023年新面孔特別多　從劇集角色看誰是馬國明、陳豪繼任者

無綫（TVB）現時的第一梯隊花旦小生有陳豪、馬國明、馬德鐘、胡定欣、李佳芯、林夏薇等人，每逢參演劇集都例必站在最前排擔任男女主角。直至現時為止，今年TVB已播出《新四十二章》、《廉政狙擊》、《隱形戰隊》、《法言人》、《一舞傾城》、《隱門》、《靈戲逼人》、《破毒強人》、《寵愛Pet Pet》、《你好我的大夫》等多16套中港劇集，其中以上提過的演員亦參與了不少。睇開TVB的朋友應該會發覺，近年劇集有「大換血」趨勢，說不定TVB正籌備第二梯隊的演員上位接替。



李佳芯。（《智能愛人》劇照）

蔡潔演技都相當好。(《一舞傾城》截圖)

雖知道由開鏡拍劇到後期剪接都需要大半年甚至一兩年，因為李佳芯早兩年接近休息狀態以綜藝和幕後為主，所以今年李佳芯於劇集的出鏡率可以說是近乎零。取而代之一的，就是外表、氣質甚至角色定位都相似，邵氏旗下藝人的蔡潔，但礙於蔡潔並不完全是TVB藝人，所以劇集產量依然偏少，暫時為止只有《一舞傾城》和10月播出《香港人在北京》兩套。

與「女鬼」阿芳（龔嘉欣飾）出雙入對的Ivan（張振朗飾），自與女友Karen（蔚雨芯飾）分手後，不自覺對阿芳產生情愫。

除此之外，今年有《新四十二章》和《靈戲逼人》兩套劇出街的龔嘉欣也有急起直追的勢頭，雖然兩套《靈戲逼人》只屬小品劇集，但她在《新四十二章》可是「萬年男主角」陳豪的搭配，論地位來說已比同劇的江嘉敏、譚凱琪高出不少。

陳豪當然亦係繼續飆戲。

男演員方面變動不多，陳豪依然是TVB的生招牌及產量之冠。可能上一個月煲劇的時候陳豪是大學教授，隔數月就身患末期癌症跑去「賣白粉」，之後再隔幾個月又變成梁山伯與自己太太陳茵媺談情。

馬國明邪惡樣講三級笑話。(《隱形戰隊》截圖)

同樣是生招牌及產量之冠的還有馬國明，就劇集層面來說，馬國明依然是TVB的愛將，今年共有《隱形戰隊》和《法言人》兩套劇集出街，如果算上客串《破毒強人》一幕的話則有三套。

周嘉洛就與林夏薇拍檔主演《寵愛Pet Pet》。（《寵愛Pet Pet》劇照）

前文講過，今年TVB劇集偏向起用較新的藝人，例如2015年加入TVB，年資僅有8年的周嘉洛就與林夏薇拍檔主演《寵愛Pet Pet》，而且觀眾都十分受落周嘉洛這個不同於一線小生的「愛回家」式演出。不難看出周嘉洛與可以正經也可搞笑的馬國明十分相似。

前年主演《愛上我的衰神》的，觀眾緣極好的陳嘉慧在今年也有作品《你好我的大夫》。（劇照）

陳楨怡外表氣質都符合「古典美人」花旦的要求。（網上圖片）

新人方面，有幾位也十分值得留意，前年主演《愛上我的衰神》的，觀眾緣極好的陳嘉慧在今年也有作品《你好我的大夫》，憑《下流上車族》走紅的郭柏妍今年除了有作品《破毒強人》外，拍攝中及等出街的劇集亦有《新聞女王》、《逆天奇案2》、《壯志驕陽》等共7套。另外拍畢《無相之城》從內地回歸的陳楨怡亦將於《狀王之王》、《新聞女王》等4套劇中亮相，看來TVB有意將她塑造成專拍古裝劇的「古典美人」花旦。而陳星妤繼今年《一舞傾城》做女主角後，也有《香港人在北京》等待出街，相信她亦是TVB重點栽培的藝員之一。

郭柏妍在《下流上車族》中芊芊一角相當討好，戲中Rosita與丁子朗由同事變愛侶更有愛情結晶。（影片截圖）

吳偉豪好明顯行靚仔路線。（截圖）

上位小生方面則較為明朗化，於《萬千星輝頒獎典禮2022》獲得「飛躍進步男藝員」獎的吳偉豪應該陳豪的後繼者，主力飾演高大威猛類型的角色。吳偉豪在出演《回歸》後得到觀眾好評以外，亦曾獲鄭則士在訪問中讚揚過，浸淫多數年後應會成TVB的主力演員。