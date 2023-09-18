李嘉欣被指有眼紋樹根頸顯老態　大會發相重回大美人顏值顛峰

53歲李嘉欣自選美入行後，頂級美貌多年來大美人稱號都當之無愧，早前有她在馬來西亞自拍短片，被指臉上出現歲月痕跡，出現眼紋表情紋更是瘦到現樹根頸。原來此行她為了第一次進軍地產發展項目M Tower啟動儀式，會上亮麗現身令人驚艷。



李嘉欣有大美人之稱。（IG：@michele_monique_reis）

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在慶祝馬來西亞成立60週年的晚上，李嘉欣與拿督梁詩麗在【又見馬六甲】劇院，以煙花匯演宣布【一帆風順】M Tower正式啟動，這是李嘉欣第一次進軍地產發展項目，她表示：「其實我一直對建築美學非常感興趣，去旅行時我也會特意挑博物館以及建築大師設計的作品參觀，所以今次很高興接受拿督梁詩麗的邀請，讓我有機會參與這個龐大而有遠見的地標性地產發展項目。」

李嘉欣此行原來去出席M TOWER啟動禮。（IG：@michele_monique_reis）

李嘉欣更為M Tower大樓的標誌提供設計概念。Michele說：「呈立方體的六角形予人穩健鞏固的感覺，M中間隱藏的心代表著這是一個用心打造的項目，彰顯奢華不凡！」李嘉欣繼續分享創作意念：「六角形是大自然中常見的圖案，像蜂巢、雪花、龜甲，也出現在足球、螺絲帽等。六角形在科學和物理世界均每每出現，在幾何學的鋪密效果最佳，能填滿大面積的平面，得出的周界總和是最少。著名建築師也喜歡把六角形加入作品的設計元素。」「M是一個很典雅而又兩邊對稱的字母，M Tower 還包含 2 個主要倡議： 支持環保的創新和解決方案，以及回饋社会的慈善事業。」

大會發相李嘉欣依舊咁靚。

活動高潮在播出四分鐘李嘉欣演藝生涯剪輯視頻後，大屏幕緩緩滑開，李嘉欣現身在舞台中央，與拿督梁詩麗緩步踏上台階，嘉賓以熱烈掌聲歡迎兩位傑出的時代女性。拿督梁詩麗及李嘉欣在台上主禮，壯觀的煙花表演，點亮了馬六甲的天際，以爆放的【M】煙花宣告M Tower正式啟動。