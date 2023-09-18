Moving 超異能族︱90年代色情咖啡　客人做一件事即有特殊服務

在Netflix上架的《Moving超異能族》，近日故事發展到張喜秀的媽媽黃智熙出場，帶出了張洙源年輕時期的愛情故事，而智熙的工作正正是「咖啡外送小姐」，原來在90年代，這些小姐半夜會送咖啡到男士的寓所或賓館，並提供特殊服務，近年在政府掃黃下，首爾已經絕少見到這些色情咖啡店，劇中加入了這些情節，讓觀眾認識到韓國真實一面。

張洙源和智熙的愛情故事，由色情咖啡服務展開。（劇照）

柳承龍在劇中飾演的張洙源，是前安企部黑色要員，代號「九龍浦」，擁有再生能力仿如不死身，但在加入組織前，卻只是一個流氓，一次被出賣流落在貧民區，認識了郭善美飾演的咖啡外送小姐黃智熙，而送咖啡其實只是「掛羊頭賣狗肉」，真正從事色情行業。

劇中提到韓國90年代色情咖啡外送。（影片截圖），

在90年代，韓國興起了色情咖啡店，咖啡外送小姐接單後，會帶上熱水壺、杯子、咖啡粉、糖及奶精，送上男子的寓所或賓館，除了送咖啡外，還提供色情服務，所以劇中智熙會問是否買票（Ticket茶房），而工作的小姐多是離家出走少女或是脫北女性，劇中也算是暗暗帶出了智熙的背景，近年該行業在政府掃黃下已經式微，只有在南部鄉郊地區才會見到少許色情咖啡店的痕跡。

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