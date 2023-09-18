《狂舞派》演員林悅榮奪冠Red Bull街舞香港站　將出戰世界總決賽

曾經參演電影《狂舞派》的香港Popping舞者林悅榮(Bobby)，昨天(9月17日)在香港文化中心露天廣場舉行的街舞殿堂級賽事Red Bull Dance Your Style香港站封王，11月4日將代表香港出戰在德國法蘭克福舉行世界總決賽，與世界各地的冠軍舞者較量，在現場近5,000名觀眾面前對撼，爭奪冠軍獎座。



經過多輪激烈Battle，Bobby最終奪冠。

首次登陸香港的Red Bull Dance Your Style吸引逾2,500市民駐足觀看，香港文化中心露天廣場長樓梯座無虛席，就連旁邊的海濱長廊亦人頭湧湧，現場氣氛熾熱，觀眾的歡呼叫喊聲此起彼落。這項一對一的街舞賽事，雲集本港16位頂尖舞者，他們擅長的舞種多元，從 Hip hop、House、Locking 到 Popping、 Waacking等等。DJ以時下流行音樂出題，讓舞者即興進行Battle，每一輪的贏家都由現場觀眾投票決定晉級，沒有專業評審，勝負全憑現場觀眾票選。

吸引逾2,500市民駐足觀看。

Red Bull Dance Your Style的16強至準決賽，每一輪均分兩個回合對賽，每一回合每位舞者均有一分鐘施展舞技。總決賽則是三個回合對賽，每一回合每位舞者同樣有一分鐘施展舞技。各輪Battle結束後，觀眾選擇展示印上紅色一面或藍色一面的摺扇進行投票，票數多者即晉級下一輪賽事。

Bobby在首輪battle先擊敗Waccking 舞者TIN TIN，之後淘汰Locking舞者JOSE，在準決賽再挫退曾經叱吒大專舞壇的WESLEY。決賽Bobby面對香港Hip hop前輩舞者SUKIRABBIT，後者擅長舞種HipHop, Dancehall, Afro Style及Freestyle，是本地著名團體 ShortyGunz, SIS, Fe-style Ranger成員之一。SUKIRABBIT的晉級過程，則先後擊敗擅長不同類型舞蹈的HOTUNG、世界知名舞團Legion X成員LUENMO，以及擅長Krump舞種風格的HOAX。

對於贏得香港站冠軍Bobby感到十分高興：「文化中心這個地方很特別，因為15年前我的第一個比賽就是在這裏舉行。在決賽能夠面對SUKIRABBIT我覺得很榮幸，我們都算是香港街舞界的前輩，所以在台上面對對方的時候，大家心情都十分激動。」作為知名舞團King Botics的成員之一，Bobby曾勝出無數舞蹈比賽，包括2016年SDK Asia世界舞蹈大賽香港站的冠軍。對於即將代表香港到德國出戰世界總決賽，他表示將會積極緞練體能，調節好自己的心態，練好基本功，因為剛剛9月到歐洲比賽，賽前便傷到右膝韌帶，現在還未恢復。

Bobby奪冠後激動落淚。

香港Red Bull Dance Your Style街舞大賽共有16名本地街舞精英參賽，由10男6女舞者組成，各自擅長不同的舞種，包括：Popping、Hip hop、Waacking、House、Voguing、Krump、Locking以及Freestyle。其中最廣為人知的是電影《狂舞派》演員及舞者BOBBY、全⺠造星5十強人馬TSOUL、曾參與全⺠造星4的SIUSA。此外，還有首位躋身荷蘭Summer Dance Forever前16的香港舞者HOTUNG、曾代表香港到台灣出席大專街舞賽College High的新晉舞者TIN TIN、國際知名 Voguing舞團House of Marciano的成員KEN KEN、APRIL、在法國巴黎舉行的Juste Debout 2019躋身前16的JOSE、KAYI、在荷蘭Summer Dance Forever獲得第12名的LUENMO、香港第一代Hip hop舞者SUKIRABBIT、新世代Locking舞者CHAK、活躍於大專Hip hop舞蹈圈子的WANJ、曾為多位知名歌手的音樂及演唱會編排舞蹈的編舞家OCEAN、香港第一代從事Krump舞蹈風格的YUEN aka HOAX以及大專街舞賽College High 2022年度冠軍WESLEY。