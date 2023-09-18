收視｜《你好我的大夫》首周最高22點　《思家大戰》破今季紀錄

無綫公布上周（9月11日至9月17日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台收視平穩。資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高23.7點（153萬觀眾），成上周收視榜首節目；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視22.5點（145萬觀眾）。

《東張西望》繼續係收視龍頭。(節目截圖)

《你好，我的大夫》最高收視22點（141萬觀眾）；外購古裝劇《長風渡》最高收視18.2點（117萬觀眾）；蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》最高收視12.2點（78萬觀眾）；真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》最高收視12.3點（79萬觀眾）。

32歲蔡思貝扮學生，睇造型應該係中學生。（《你好，我的大夫》截圖）

周六晚張振朗、袁偉豪主持的綜藝節目《歐洲鐵騎遊》最高收視17.4點（112萬觀眾）；特備節目《光影裏的梁朝偉︰無間道》最高收視15.7點（101萬觀眾）。周日晚由李思捷主持及監製的《思家大戰》最高收視23.1點（149萬觀眾），高踞周末收視榜首，亦是本季收視最高一集；昨晚參賽兩隊分別是金剛、高鈞賢等猛男組成的《上麵撈嘢》隊對由護士協會組成的《守護sing合唱團》。緊接播出的歌唱真人騷《中年好聲音2》最高收視22.1點（142萬觀眾）；《J Music》最高收視15點（97萬觀眾）。