姜濤自認內心反叛　曾擔心被磨蝕稜角：好似拔河，要拉番自己返去

MIRROR即將到澳洲拍團綜，姜濤話想同大表哥同房。（影片截圖）

姜濤今日（18日）去到商台接受《叱咤樂壇》訪問，節目中，姜濤透露個唱完結後，他睇番姜媽的fan cam才發現原來自己唱《我只在乎你》時，姜媽有感動落淚，問到心情如何，他笑言：「可以唔使咁低胸，未見過，有些少嚇親，不過佢開心就得。」

姜濤表示一開始對個唱信心不大，直到full dres後，他有信心會是一個唔錯的演唱會，而他現在已開始為下一個演唱會煩惱。而曲風方面，由於過往的作曲較為沉重，所以姜濤亦預告將會挑戰情歌，並謂：「我嘅歌的確要有下一個階段。」

姜濤當初原來連天橋都唔想行。（資訊圖片 ）

由於之前一直忙於排練個唱，所以未有好好宣傳《濤》，主持人謝茜嘉依據歌詞，叫姜濤自評最危險的部分，他說：「應該係自己內心嘅反叛，對於創作、表演，我唔係個好聽話嘅人，大家都知我會喺台上不受控制，做一啲會令大家『點解會咁』嘅嘢，但呢一啲嘢我都想保留，唔可以因為做得唔好而限制自己嗰種嘅可能性，只會更加地將自己應該做嘅做好。」

講到反叛，姜濤透露原來當初曾抗拒走出天橋到小舞台，原因是覺得尷尬。「跳完《鏡中鏡》，會有時間俾自己醞釀情緒，行嗰條路都代表你自己一直以來受嘅好多苦，所以佢哋話係地獄之路。其實只要你有自信，喺台上就算唔郁，好似Michael Jackson，都好有energy投射到出嚟，所以我最後都行出去，因為本身段音樂係要跳好多嘢。」

姜濤：「林海峰前輩冇預期佢會答應，覺得佢好神秘，其實喺台上好多嘢想同佢講，但唔知佢編排，本身要問嘅嘢，喺佢氣場之下，冇空隙畀我插，但好多謝佢 」（資料圖片）

在娛樂圈經歷五年，有冇驚過被磨蝕稜角？姜濤說：「一定會，批評同攻擊下會迷失當初嘅自己，但要記得初心，好似拔河，要拉番自己返去，學識要搵番當初嘅自己。好多人覺得做自己冇錯，但我自己有一番理解，做自己要好清楚認識自己，邊啲啱邊啲錯，呢個先係真正做自己，唔係錯嘅都認為啱，我會將自己當初太激烈情緒，以往之後用較適合方式表現出嚟，而唔係一咪向前衝，要攞平衡先係好表現者。」如之前危險指數是10，而家已減至5、6。