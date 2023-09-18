JPEX｜陳百祥有留意　大談多次投資失利破產：唔識就唔好做

《2023 EYT好友會聯歡晚宴》今晚（18/9）舉行，近260多位藝員及幕後出席，當中有許多久違冇見的面孔。陳百祥（叻哥）一早到場，他都有留意近日JPEX的新聞，大談對投資的看法。叻哥說：「我成日都話，呢個世界每個人自己抬棺材，乜嘢都係自己負責，你投唔投資、有咩睇法，自己自負盈虧，當然好多引誘， Bitcoin又好、JPEX又好，你有投資嘅意欲，你想去玩，你一定要認識先去做。你話係咪騙局，我唔知道，因為我冇接觸，但係唔識就唔好做！」

200多位台前幕後出席EYT聚會。（胡凱欣攝）

叻哥亦談及自己多次投資失利的經驗，並謂：「我係最早破產， 25歲大學未畢業就破產，話我後面嗰啲破產，其實唔係，嗰啲係投資，我投資全部都贏，一贏少咗人哋就當我輸，話我破咗四次產，有咩所謂？」他說自己未遇過騙局，投資會錯，等於跑馬都會輸，最叻只是兩個月中六次3T，但一樣會有輸的時候。

叻哥分享投資失利經驗，籲大家：「唔識就唔好做！」（胡凱欣攝）

最近叻哥經常玩抖音，講到他的「港普」口音，他不介意別人聽不懂，笑稱自己刻意不學，又指：「全中國都聽到正常普通話，聽我呢啲先最特別！」明星足球隊早前去貴陽踢「村超」，叻哥形容自己是「被演藝耽誤的球員」、「全中國最有身價球員」，指踢完村超接了廿幾場波，撞跑馬期要缺席，球賽就因他取消，問到是否因為他是入波功臣，他笑言：「你覺得馬勒當拿喺阿根廷係點，比利喺巴西係點，佢哋覺得我而家係咁，我唔去佢哋就取消場賽事。」