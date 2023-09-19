官恩娜曬西藏藏服旅拍靚爆鏡　自嘲被過度美顏：成個蠟像咁

44歲官恩娜（Ella）早年憑藉樣貌甜美圈粉無數，自從2015年與中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet結婚後變逐漸淡出娛樂圈，先後誕下一子一女，將重心轉移至家庭。雖然鮮有亮相幕前，但她不時在社交平台分享生活動態，依然備受關注。



官恩娜不時分享旅遊相。（instagram@koonella）

日前，官恩娜在IG曬出於西藏旅遊的照片，特別體驗當地的藏服造型。服裝以朱紅及深啡為基調，配搭彩色邦典，七彩斑斕又精緻；髮型上簡單鬢了兩條辮，並佩戴藏銀首飾，典雅精緻，宛如一位藏族女孩。她在配文中透露，是次到西藏提別找了攝影師旅拍，總共299人民幣（約320港元），包括化妝與一套藏服，但卻被照片搞到哭笑不得：「想講個攝影師執相都幾重手吓，我問佢可唔可以俾返張原圖我，等我有返啲毛孔，唔好成個蠟像咁。佢同我講啲相係相機直出，我話相機直出有美顏? 唔係呀嗎？！佢答我…是的！」

官恩娜分享西藏旅遊心得。（IG截圖）

不過，不少網友都大讚官恩娜靚女，倪晨曦同蔡卓妍都留言道：「still very pretty（依然很美）」、「Pretty」，網友也笑問：「過咗18歲生日未？」等。

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