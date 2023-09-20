35歲朱晨麗性感大解放反擊舊愛　意外曝光豪宅？本尊親自回應

現年35歲的朱晨麗（朱朱）自今年初爆出與何廣沛的6年地下情告終後，一直未有傳出新戀情，至早前突然爆出和富二代史昊洺秘撻，更有指她肚凸凸、疑似懷孕，掀起網民熱議。其後，朱朱否認有關傳聞，澄清與對方只屬朋友關係，更強調沒有懷孕。

朱晨麗近排頻頻分享靚相。（IG@rebecca_zhu）

靚女又可愛。 （IG@rebecca_zhu）

朱晨麗大解放性感示人，並擺出優雅的Pose彈鋼琴。（IG@rebecca_zhu）

雖然傳聞滿天飛，但朱朱的心情似乎未有因此受到影響，繼續享受生活，還頻頻分享靚相，日前她更大解放，上載了一張身穿白色吊帶低胸裙，優雅地彈鋼琴的照片，並寫上：「A Simple Life」。加上朱朱留了一把長髮，仙氣十足。網民除了紛紛留言，大讚：「太美的畫面！」、「You are so elegant!」及「好正」外，又提出大膽建議：「如果妳願意係書展出寫真我必定支持妳！」亦有網民提到恰巧其舊愛何廣沛最近高調承認有新戀情，形容朱朱今次是「大反擊」。

朱晨麗與何廣沛的6年地下情今年初宣布告終。(劇照)

此外，朱朱背後的環境也成為焦點，內籠樓底極高，空間感十足，有一塊大的落地玻璃，可以看到屋外的魚池和大花園，讓人感覺非常寫意。連崔建邦似乎都嚇一跳，留言表示：「屋企好大！」不過朱朱親自回應：「特色餐廳。」

朱晨麗入行至今經歷多段緋聞戀情。（IG@rebecca_zhu）

貴為香港小姐冠軍，美貌與智慧並重，當然不乏追求者。（IG@rebecca_zhu）

而朱朱成為香港小姐冠軍入行至今12年，經歷多段緋聞戀情，就以她與百億電子大王劉紀明的戀情最轟動。有傳她2014年曾與劉紀明相戀，同年豪擲港幣7百萬買入現時價值過千萬的將軍澳兩房單位，並在男方身上學會投資，成為了坐擁千萬豪宅的小富婆。據指，二人拍拖兩年，可惜未能開花結果，於2016年正式分手。對於被指靠百億前度向上流，朱晨麗曾在訪問中直言：「好hurt，好無奈，清者自清！」

朱朱否認獲「殼王」陳國強的特別關照。（資料圖片）

朱朱又曾與李逸朗及前經濟發展及勞工局局長葉澍堃兒子葉瀚華傳緋聞。甚至盛傳她獲當年無綫董事局主席「殼王」陳國強的特別關照，變得忽然富貴，與家人坐頭等歐遊，更一炮過付清樓價買樓。不過朱朱否認有關傳聞。