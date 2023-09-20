kayan9896擇偶條件要似某男星　爆生日冇男仔約︰唔合眼緣拒絕晒

吳家忻（kayan9896）今日現身服裝品牌活動，月初剛過25歲生日的她去了泰國玩，並觀賞了偶像Post Malone演唱會，表示打算香港場再睇多次。講到生日願望，她說：「講咗出嚟咪唔靈囉？（講一個囉。）希望靚靚！」

kayan9896剛過25歲生日，和姊妹去了泰國玩。（葉志明攝）

問到生日有冇男仔約，kayan9896表示：「冇啦我拒絕晒，唔合眼緣呀。（佢哋衰咩？）佢哋唔衰呀，我衰咋嘛！」不過講到擇偶條件，她思索良久，只說運動型、書生型、頹廢型都可，高度上亦冇限制，矮過自己都冇所謂，但最希望是似Post Malone般有才華。至於會否再同圈中人拍拖，則順其自然。

kayan生日竟然冇男仔約，她指全被自己拒絕了。（葉志明攝）

Kayan9896將與近日被傳甩拖的張天穎（Jaime）在TONE Music Festival合作，講到有冇關心對方的感情事，她即心虛落閘：「冇呀！我同佢唔係好熟㗎咋！」又苦笑叫大家問返Jaime。當記者提到她早前推出的歌曲《Last Letter》都講失戀，有冇什麼可跟Jaime分享，kayan9896謂：「失戀，最緊要企返起身！向前行！（同佢一齊企返起身？）我哋嚟緊有個合作舞台，有啲搞作，敬請期待！」

一講到好友張天穎的感情事，kayan9896即Hang機不懂反應。（葉志明攝）

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